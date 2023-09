Chư Prông đẩy mạnh tuyên truyền tác hại rượu, bia trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

8 tháng của năm 2023, tỉnh Gia Lai ghi nhận xảy ra 205 vụ tai nạn giao thông, làm 138 người chết và 138 người bị thương. Theo điều tra nguyên nhân của cơ quan chức năng, chiếm hơn 50% tổng số vụ tai nạn giao thông xảy ra liên quan đến người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu, bia. Đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại cơ sở nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm việc “đã sử dụng rượu, bia – không lái xe” được lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh chú trọng thực hiện nhằm góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông.

Các ngày trong tuần, Thượng úy Lim Văn Trường thường xuyên cùng anh em trong đơn vị bám địa bàn, tuyên truyền về tác hại của rượu, bia đến các tầng lớp Nhân dân.

Những quy định về Luật Giao thông đường bộ, nhất là hành vi nguy hiểm khi điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn, hệ lụy mà tai nạn giao thông gây ra…được anh chú trọng tuyên truyền nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức, nghiêm chỉnh chấp hành.

Thượng úy Lim Văn Trường – Công an xã Ia Phìn, huyện Chư Prông khuyến cáo: “Uống rượu, bia là không được điều khiển xe máy, các phương tiện để tham giao giao thông bởi đó là một trong những tác nhân gây tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Mình tham gia giao thông có thể gây tai nạn cho người khác hoặc cho chính bản thân mình.”

Anh Siu Thương – Làng Bạc 1, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông nói: “Uống rượu, bia say thì ngủ ở nhà. Không đi xe máy tham gia giao thông, ô tô hoặc là xe đạp, xe điện.”

Đổi mới cách thức tiếp cận người dân, tuyên truyền dễ nghe, dễ hiểu để bà con nhận thức rõ tác hại của rượu, bia được lực lượng chức năng Công an huyện Chư Prông phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị tại cơ sở thực hiện. Cùng với đó, nắm chắc số thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập ăn nhậu, sau đó điều khiển xe mô tô phóng nhanh, rú ga, nẹt pô để có biện pháp xử lý kịp thời; kết hợp với quản lý, răn đe phù hợp.

Thượng tá Đặng Ngọc Hùng – Phó Trưởng Công an huyện Chư Prông trao đổi: “Để làm giảm các vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là do sử dụng rượu, bia thì chúng tôi tăng cường công tác tham mưu cho Ban ATGT của huyện, chỉ đạo triển khai quyết liệt xuống các địa bàn cơ sở để nâng cao nhận thức cho người dân thấy được tác hại của rượu, bia trong quá trình tham gia giao thông. Bên cạnh đó chúng tôi cũng tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm an toàn giao thông có liên quan đến rượu, bia.”

Thượng tá Đặng Ngọc Hùng cho biết thêm: Từ đầu năm 2023 đến nay, qua quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng Công an huyện Chư Prông đã phát hiện, lập biên bản 299 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 1 tỷ đồng, tăng hơn 400 triệu đồng tiền xử phạt so với cùng kỳ năm 2022. Với sự vào cuộc quyết liệt cả trong tuyên truyền lẫn tuần tra kiểm soát, huyện Chư Prông tin tưởng sẽ từng bước kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới liên quan đến người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn.

