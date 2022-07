Chư Pah xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Những ngày này, Công an huyện Chư Păh đang huy động lực lượng thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an). Sau gần 1 tháng triển khai, rất nhiều trường hợp vi phạm với các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông đã bị phát hiện, xử lý.

Theo quy định, xe công nông không được lưu thông trên quốc lộ và các đường tỉnh lộ; song người đàn ông này vẫn cố tình vi phạm. Sau khi phát hiện, Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Chư Păh đã dừng phương tiện kiểm tra. Do là lần đầu tiên người đàn ông này vi phạm nên lực lượng chức năng đã tập trung tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và cho ký cam kết không tái phạm.

Theo quy định thì xe công nông không được lưu thông trên đường quốc lộ, tỉnh lộ; có nghĩa là khi lưu thông là đã đi vào đường cấm.

Anh Nguyễn Niên – Thôn 1, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh nói: “Sẽ không đi ra đường đây nữa, chỉ đi trong rẫy, trong nương thôi”.

Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Chư Păh đã thành lập nhiều tổ công tác, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại các tuyến đường trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông. 6 tháng đầu năm 2022, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Chư Păh đã phát hiện 1.519 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.318 trường hợp với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Riêng đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (tính từ 20.6 đến nay), lực lượng đã phát hiện 97 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 77 trường hợp với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng. Các lỗi vi phạm nhiều nhất gồm: Nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe và chạy quá tốc độ.

Ông Nguyễn Công Ánh – Thành phố Pleiku nói: “Chỗ này cho phép chạy 50km/h nhưng mình chạy vượt hơn lên 55km/h. Các anh công an đã nhắc nhở rồi, có thể khi vượt xe trước thì tốc độ có lên một xíu”.

Thiếu tá Trương Thị Cẩm Dung – Phó Đội trưởng Phụ trách Đội CSGT – Trật tự, Công an huyện Chư Păh cho biết: “Công an huyện đã huy động tất cả các lực lượng phối hợp với công an xã, thị trấn và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là vào các khung giờ thường xảy ra tai nạn giao thông. Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ và phương tiện chở quá khổ, quá tải. Để việc xử lý đạt hiệu quả thì Công an huyện đã điều tra cơ bản, nắm tình hình trên địa bàn từ đó bố trí, phân công lực lượng phù hợp để công tác tuần tra kiểm soát đạt hiệu quả”.

Trong đợt cao điểm này, công an huyện Chư Păh cũng phối hợp chặt chẽ với công an các xã, thị trấn và hệ thống chính trị tại cơ sở rà soát, lên danh sách các thanh thiếu niên thường xuyên gây rối trật tự an toàn giao thông để có biện pháp giáo dục, răn đe cá biệt. Đồng thời đổi mới, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại các thôn, làng, giúp người dân nâng cao nhận thức khi tham gia giao thông./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

