Chư Păh tổ chức Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ nhất năm 2022

Phiên chợ Nông sản an toàn huyện Chư Păh năm 2022 thu hút 20 gian hàng với hơn 50 sản phẩm nông nghiệp của 14 xã, thị trấn.

Các sản phẩm đều đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP hoặc chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thực phẩm cùng các sản phẩm OCOP của huyện nhà. Thông qua phiên chợ nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng; đồng thời giúp người tiêu dùng có thêm một địa điểm để mua các loại nông sản an toàn đáng tin cậy. Dự kiến, huyện Chư Păh sẽ tiếp tục tổ chức Phiên chợ nông sản an toàn vào dịp tổ chức Lễ Hội hoa dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya vào cuối năm nay.

CTV Diễm Ly – Bùi Đại (Huyện Chư Păh)

