Chư Păh phát huy hiệu quả camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông

Dọc tuyến Quốc lộ 14 và đường Tỉnh 661 qua địa bàn huyện Chư Păh, hàng loạt các camera đã được chính quyền địa phương và người dân đóng góp kinh phí lắp đặt. Mỗi camera được ví như “mắt thần”, góp phần giám sát có hiệu quả, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Ngoài 28 camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông được UBND huyện Chư Păh bố trí kinh phí lắp đặt dọc tuyến Quốc lộ 14 và Tỉnh lộ 661 qua địa bàn thị trấn Phú Hòa thì trên 2 tuyến đường này, từ nguồn vốn xã hội hóa từ người dân, doanh nghiệp đóng góp, năm 2022, 11 hệ thống camera khác cũng đã được lắp đặt tại các ngã 3 và các đoạn đường phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thông qua hệ thống camera này đã giúp lực lượng công an truy xuất hình ảnh nhiều vụ việc vi phạm, phục vụ công tác điều tra, phá án cũng như xác định nguyên nhân ban đầu xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

Thiếu tá Trần Hữu Nghị – Trưởng Công an thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh cho biết: “Năm 2022 thì chúng tôi đã phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an huyện, Công an thành phố Pleiku truy xuất camera được 2 vụ việc liên quan đến các đối tượng trộm cắp chạy qua địa bàn. Đồng thời cũng đã phục vụ được công tác tuần tra, kiểm tra giám sát trên địa bàn được tốt hơn.”

Cùng với hệ thống camera được lắp đặt đồng bộ trên các tuyến đường trọng yếu, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Chư Păh cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các gia đình chủ động lắp đặt hệ thống camera, vừa phục vụ gia đình, vừa hướng ra đường ghi hình, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Với sự cộng đồng trách nhiệm của Nhân dân, những camera này bước đầu đã phát huy hiệu quả rõ rệt.

Chị Nguyễn Thị Thùy – Thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh nói: “Nhà mình lắp camera này để phục vụ gia đình và phục vụ cho làng xóm. Từ khi lắp đặt thì đã ghi lại hình ảnh 2 vụ tai nạn giao thông trên đường rồi. Đồng thời cũng giúp nhiều người tìm ra manh mối vụ tai nạn giao thông.”

Thiếu tá Trương Quang Sáu – Trưởng Công an xã Ia Khươl, huyện Chư Păh thông tin: “Thời gian tới chúng tôi tích cực xây dựng, tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền cấp cơ sở cùng với cả hệ thống chính trị để tuyên truyền; đồng thời phát huy các hộ gia đình dọc quốc lộ đảm bảo công tác lắp đặt camera vừa phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, vừa phục vụ cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.”

Mỗi camera đã lắp đặt được xem là “tai mắt”, góp phần thiết thực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại cơ sở; đồng thời là “cánh tai nối dài” của lực lượng công an nhằm đem lại bình yên cho cuộc sống Nhân dân.

