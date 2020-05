Chư Pah: Người chăn nuôi e ngại khi tái đàn heo sau dịch Tả lợn Châu Phi

Ngày 20/5/2020, tỉnh Gia Lai đã công bố hết dịch Tả lợn Châu Phi (TLCP). Trước đó, nhiều địa phương trong tỉnh đã công bố hết dịch, người chăn nuôi cũng đã bắt đầu tái đàn. Tuy nhiên, hiện nay, tốc độ tái đàn vẫn còn chậm do nhiều nguyên nhân. Huyện Chư Pah đã hết dịch từ cuối tháng 4/2020, song đến thời điểm này, tổng đàn vẫn giảm một phần ba so với thời điểm trước khi xảy ra dịch TLCP.

Bà Trần Thị Minh Thủy là một trong những hộ chăn nuôi heo lâu năm ở Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah. Những năm trước, các ô chuồng thuộc khu vực này của gia đình bà luôn đầy heo với số lượng từ 60 đến 70 con heo thịt. Năm ngoái, đàn heo của gia đình bà bị bệnh dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy hai mươi mấy con. Đến nay, khi địa phương công bố hết dịch đã lâu, đến thời gian được phép chăn nuôi trở lại nhưng bà vẫn chưa dám tái đàn. Hiện bà chỉ nuôi 6 con heo nái còn sót lại sau đợt dịch để lấy heo giống bán trả dần số nợ bị thiệt hại do dịch. Bà Thủy nói: “Bây giờ không dám bỏ heo vô nuôi, sợ rủi ro./ Hiện tại bây giờ ở đằng sau bỏ chuồng trống hết. Khó khăn nhất là giống, bây giờ giống 1 ô khoảng 10 hoặc 12 con thì cũng 30 triệu đồng. Mình nuôi theo kiểu nông dân mà, 6 ô thì cũng 180 triệu đồng nhưng mà sợ có gì rủi ro nợ này chồng lên nợ kia”.

May mắn hơn bà Thủy, đàn lợn của gia đình ông Trương Đình Hùng không mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Năm nay, gia đình ông tiếp tục đầu tư thêm 200 triệu đồng để mở rộng hệ thống chuồng trại đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ. Tuy nhiên, do giá lợn giống tăng cao, có lúc tăng gần gấp đôi so với thời điểm chưa xảy ra dịch nên ông Hùng cũng chưa đủ điều kiện để đầu tư đầy chuồng một lần mà tự nuôi heo nái để gầy giống từ từ.

Ông Trương Đình Hùng, Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: Chuồng trại tôi mới phát triển thêm nhưng giờ tái đàn cũng gặp nhiều khó khăn vì vừa rồi heo giống đắt quá. Một con heo con 6 ký giờ tầm phải 2 triệu 250 nghìn đồng. Thành thử gia đình tôi phải tự gây giống từ 6 con heo nái để phát triển nuôi thôi chứ sợ mua thêm về nuôi sau này giá cả nó hạ.

Năm ngoái, Thôn 9, xã Nghĩa Hưng có hơn 20 hộ chăn nuôi lợn, tuy nhiên năm nay chỉ còn 10 hộ tiếp tục tái đàn nhưng chủ yếu là tự gầy giống. Các hộ còn lại vẫn chưa chăn nuôi lại vì giá heo giống tăng cao cộng với tâm lý lo sợ rủi ro. Đây cũng là tình trạng chung của các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Chư Pah. Hiện nay, tổng đàn heo của toàn huyện gần 22.700 con, giảm khoảng 10.000 con so với trước khi xảy ra bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Ông Trần Đắc Thắng, Phó Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Việc triển khai tái đàn cũng chậm vì những nguyên nhân sau. Con giống thì có giá đầu vào cao. Thứ 2 đa số người dân còn tâm lý dịch bệnh tái phát trở lại. Một phần nữa là người dân chuyển sang các loại cây trồng vật nuôi khác. Một vướng mắc lý do khác nữa là chủ yếu hiện nay các hộ nông dân chăn nuôi theo nông hộ hướng nhỏ lẻ cho nên việc triển khai thì vướng công tác bảo vệ môi trường, quy định về khoảng cách trong chăn nuôi”.

Để đảm bảo việc tái đàn heo đảm bảo hiệu quả, hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra, ngành NN&PTNT huyện Chư Pah cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn heo, tiêu độc khử trùng chuồng trại. Đồng thời cũng khuyến cáo người dân cần thay đổi phương thức chăn nuôi, nên chuyển sang chăn nuôi an toàn sinh học để hạn chế dịch bệnh, phát triển bền vững./.

Ngô Thanh, Huy Toàn

