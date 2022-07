Chư Păh nâng cao hiệu quả công tác cấp biển số ô tô, gắn máy tại cơ sở

Từ ngày 21/5, Công an huyện Chư Păh đã triển khai đăng ký, cấp biển số xe ô tô và Công an cấp xã được quyền đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy. Việc phân cấp này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và giảm áp lực cho lực lượng Công an cấp trên.

Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh là xã đầu tiên trên địa bàn huyện có đủ điều kiện trong 3 năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 mô tô, xe gắn máy trở lên được cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy. Để thực hiện tốt công tác này lực lượng Công an xã đã chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài liệu liên quan.

Trung úy Nguyễn Văn Quang – Phó Trưởng Công an xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh cho biết: “Lực lượng Công an xã đã chuẩn bị các mặt. Thứ nhất là cử cán bộ đi tập huấn trên công an tỉnh, thứ hai là chuẩn bị các trang thiết bị để phục vụ cho công tác cấp biển số xe, thứ ba công an xã đã phối hợp với bí thư, thôn trưởng các thôn, làng để tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân được biết việc phân cấp của Công an xã Nghĩa Hưng về vấn đề cấp, đăng ký biển số xe. Trong khoảng hơn 1 tháng lực lượng công an xã đã đăng ký cấp khoảng 60 xe, rất được sự đồng tình của quần chúng nhân dân”.

Ngoài xã Nghĩa Hưng, lực lượng Công an huyện Chư Păh cũng đã triển khai cấp biển số xe ô tô. Sau hơn một tháng thực hiện, Lực lượng công an huyện đã đăng ký cấp biển số cho hơn 200 phương tiện xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi đến làm thủ tục đăng ký cấp biển ô tô, xe máy.

Anh Hoàng Xuân Vọng, TDP 3, thị trấn Phú Hòa, Chư Păh nói: “Các thủ tục liên quan đến xe, đầu tiên mình chưa biết gì hết, mình lên hỏi cán bộ cần các giấy tờ gì để làm thủ tục xe thì cán bộ chỉ cho mình rất nhiệt tình. Thuận tiện là giờ chỉ cần đến địa phương của mình làm các thủ tục là xong, không cần đi ra những nơi thành phố rất là xa”.

Anh Nguyễn Hữu Duy, Thôn 8, Nghĩa Hưng, Chư Păh cho biết: “Thấy đường đi thuận tiện hơn, đỡ mất thời gian. Ngày xưa là xa hơn, đi lâu hơn nay thì nhanh hơn, gọn lẹ. Rất hài lòng với dịch vụ như bây giờ”.

Việc thực hiện phân cấp để cấp đăng ký xe máy, xe ô tô là chủ trương hợp lòng dân, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhân dân không phải đi xa hay đi lại nhiều lần, toàn bộ thao tác được thực hiện trên phần mềm nhanh chóng, đơn giản, chính xác. Vì vậy lực lượng Công an huyện Chư Păh đã triển khai các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác cấp biển số ô tô, gắn máy tại cơ sở.

Thiếu tá Trương Thị Cẩm Dung – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự công an huyện Chư Păh cho biết: “Để tiếp tục nâng cao hiệu quả và phục vụ nhân dân về công tác đăng ký, quản lý phương tiện thì lực lượng cảnh sát giao thông hết sức sử dụng nhiều hình thức như dịch vụ trực tuyến công cũng như khi người dân đến tranh thủ giải quyết các thủ tục cho nhân dân nhanh, gọn và hướng dẫn một cách cặn kẽ, cụ thể nhất để người dân hiểu và thực hiện thuận lợi”.

Từ những kết quả đạt được, huyện Chư Păh tiếp tục nâng cao hiệu quả việc cấp biển số xe tại cơ sở. Qua đó góp phần thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, hướng đến chính phủ điện tử, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

CTV Diễm Ly – Bùi Đại (Chư Păh)

Lượt xem: 1