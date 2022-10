Chư Păh: Hơn 270 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đến nay huyện Chư Păh đã xây dựng và phát huy hiệu quả của 274 mô hình, điển hình làm tốt công tác dân vận trong các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể.

Trong đó, 194 mô hình tập thể và 80 điển hình cá nhân trên các lĩnh vực khác nhau, gồm kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Các mô hình được triển khai phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị, chính là nền tảng tạo sức mạnh tổng hợp trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội hàng năm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Minh Lý – Ksorr Tuối

