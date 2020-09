Chư Pah có 200 hội viên nông dân tham gia các tổ hội liên kết sản xuất nông sản an toàn

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Chư Pah đã thường xuyên tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân trong sản xuất nông sản an toàn.

Hàng năm, hội nông dân huyện đã phối hợp với hội nông dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn về an toàn thực phẩm, quy trình sản xuất nông sản sạch cho hội viên nông dân. Phát động cho 100% hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh ký cam kết an toàn thực phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất nông sản sạch. Đến nay huyện Chư Pah đã có 200 hội viên nông dân tham gia các tổ hội nghề nghiệp, tổ liên kết sản xuất chuyên trồng trọt, chăn nuôi các loại cây trồng, vật nuôi theo hướng an toàn mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng và chế biến cà phê sạch, mô hình trồng dâu nuôi tằm, chế biến đông trùng hạ thảo, rau thủy canh, sầu riêng sạch, nuôi ong lấy mật./.

Mỹ Linh, Viễn Khánh

