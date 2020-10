Để chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa có công điện yêu cầu:

–UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức trực ban Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, xã 24/14 giờ để nắm bắt thông tin, sẵn sang ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Tổ chức các nhóm công tác khảo sát cụ thể từng vị trí ngập lũ và có nguy cơ ảnh hưởng đến nhân dân để chủ động tổ chức di dời các hộ dân đến nơi an toàn khi cần thiết. Triển khai công tác ứng phó với mưa lũ và điều tiết hồ chứa trên địa bàn phù hợp, tuyệt đối không để thiệt hại về người, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân. Rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính và đảm bảo an toàn cho học sinh trong tình huống mua, lũ lớn. Triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất cây trồng, vật nuôi, trong đó chủ động thu hoạch lúa, hoa màu đã đến kỳ thu hoạch và sẵn sang di dời gia súc, gia cầm tại các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu đến nơi an toàn. Chủ động vận động Nhân dân và các công sở trên địa bàn kiểm tra, gia cố nhà, công sở để không bị động bất ngờ.

–Sở NN&PTNT (Thường trực Ban Chỉ huy về công tác phòng, chống thiên tai): Hướng dẫn chính quyền địa phương, các chủ đập thủy lợi vận hành an toàn hồ chứa thủy lợi, góp phần giảm lũ cho hạ du, không để gây lũ nhân tạo do xả lũ hồ chứa thủy lợi; triển khai các biện pháp bảo vệ hồ dập và công trình thủy lợi. Chủ động phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy về công tác tìm kiểm cứu nạn tỉnh (BCHQS tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh); Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố triển khai kịp thời công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn các hồ, đập và tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân ở vùng hạ du

–Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chủ động bố trí, huy động lực lượng, phương tiện cần thiết cho từng vùng, từng địa phương để tham gia ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp về mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất đá để cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ địa phương khắc phục thiệt hại, đảm bảo vai trò chủ lực của lực lượng vũ trang trong công tác này

-Sở Công Thương: Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định của pháp luật của các chủ đập thủy điện về quản lý an toàn đập, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du đập thủy điện; xử lý kiên quyết đối với các đơn vị không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn công trình hồ, đập thủy điện

–Sở Y tế: Chỉ đạo các TTYT huyện tổ chức chăm sóc sức khỏe cho người bị ảnh hưởng do mưa, lũ gây ra trên địa bàn; hướng dẫn nhân dân vùng mưa, lũ xử lý nguồn nước uống đảm bảo vệ sinh

–Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đảm bảo an ninh trật tự tại vùng mưa, lũ, nhất là đối với các khu vực sơ tán dân đi và đến; chủ động hướng dẫn phân luồng phương tiện giao thông hoạt động trên đường khi có thiên tai trong trường hợp cần thiết, sẵn sàng bố trí lực lượng hỗ trợ địa phương sơ tán nhân dân vùng lũ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu

– Sở GTVT: Triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông đường bộ; khắc phục kịp thời thiệt hại về giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt trong mợi tình huống

–Các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện: Bố trí lực lượng trực ban 24/24 giờ trong thời gian xảy ra mưa lũ tại công trình; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị, phương tiện, hậu cần đảm bảo phương châm “4 tại chỗ” để phục vụ công tác đảm bảo an toàn hồ đập, vùng hạ du ttrong mùa mưa lũ năm 2020. Phối hợp với chính quyền địa phương thông báo kịp thời việc xả lũ hồ chứa thủy lợi, thủy điện đến nhân dân vùng hạ du đập để chủ động phòng tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân khi xả lũ hồ chứa./.

