Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ huy; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư; chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó sạt lở, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai ở các địa phương. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh. Khi có tình hình thời tiết diễn biến xấu thì tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ. Kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân khi có tình huống. Rà soát, sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các khu vực ngập sâu, chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt. Bố trí lực lượng thường trực, chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và hạ du, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; thông tin cảnh báo sớm đến hạ du theo quy định, nhất là hạ du các hồ đã đầy nước và khu vực hạ du có nhiều hoạt động sản xuất, khai thác để bảo đảm an toàn về người, phương tiện./.

Hà Đức – Phi Long

