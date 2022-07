Chính thức khởi tranh Giải vô địch bóng bàn Quốc gia Báo Nhân dân

Giải vô địch bóng bàn Quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 40 năm 2022 đã chính thức khởi tranh vào sáng nay (12/7) với 10 trận đấu vòng loại ở các nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai.

Ở nội dung đồng đội Nam, không có gì bất ngờ khi các các đoàn vận động viên có thế mạnh trong những mùa giải gần đây như Hải Dương, Hà Nội đều giành các chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ Đồng Nai và các vận động viên trẻ đến từ Lâm Đồng. Và cũng chính các đoàn vận động viên Hải Dương, Hà Nội, và đội thành phố Hồ Chí Minh cũng giành ưu thế trước các đối thủ của mình ở nội dung đồng đội nữ.

Do giải chỉ mới khởi tranh ở các trận đấu vòng loại, các tay vợt mạnh chưa thi đấu, nên trong buổi thi đấu sáng nay người hâm mộ chưa có cơ hội chứng kiến nhiều pha bóng hấp dẫn. Nhiều trận đấu kết thúc với tỉ số khá chênh lệch.

Chiều nay, giải sẽ tiếp tục với các trận đấu thuộc nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Người hâm mộ đang chờ đợi những cuộc so tài hấp dẫn giữa các đối thủ như Hà Nội 2 và Công an 2 ở nội dung đồng đội nữ. Ở nội dung đồng đội nam là cuộc so tài được chờ đợi giữa các vận động viên Hải Dương 3 và Đà Nẵng 1. Thông tin cụ thể về kết quả thi đấu trong ngày hôm nay sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin tiếp theo./.

