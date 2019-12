Chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc thôn, tổ dân phố dôi dư do thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 137, Nghị quyết 174 của HĐND tỉnh Gia Lai thì được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất những người đã có thời gian giữ các chức danh hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và các chức danh người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố đủ từ 12 tháng trở lên, trường hợp thời gian giữ các chức danh không liên tục thì không được cộng dồn; Thứ hai là thôi việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố và không được tiếp tục sắp xếp, bố trí giữ các chức danh khác được hưởng chế độ, chính sách hằng tháng từ ngân sách nhà nước; Thứ ba là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố dôi dư do thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố. Những người đủ từ 12 tháng đến dưới 30 tháng hỗ trợ 1 tháng; đủ 30 tháng được hỗ trợ 2 tháng; từ 30 tháng đến đủ 36 tháng hỗ trợ 2,5 tháng; từ 36 tháng đến đủ 42 tháng hỗ trợ 3 tháng; từ 42 tháng đến đủ 48 tháng hỗ trợ 3,5 tháng; từ trên 48 tháng đến đủ 54 tháng hỗ trợ 4 tháng và từ 54 tháng trở lên được hỗ trợ mức tối đa là 4 tháng. Tất cả mức hỗ trợ trên đều được tính theo mức phụ cấp hằng tháng hoặc theo mức hỗ trợ hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc thôn, tổ dân phố dôi dư do thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố theo quy định./.

Lệ Xuân, Minh Trung

