Sáng 5/4, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình kinh tế- xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022, triển khai chương trình phục hồi phát triển kinh tế – xã hội, tình hình và giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, việc triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia. Tại điểm cầu Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, trong tháng 3 và trong quý I vừa qua chúng ta đã đối diện với nhiều khó khăn thách thức do chịu nhiều tác động của tình hình thế giới và trong khu vực. Trong đó, xung đột ở Ukraine đã ảnh hưởng đến nhiều mặt đến kinh tế, xã hội, chính trị, quốc phòng, an ninh trên toàn cầu. Ở trong nước, tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, giá nguyên liệu và lạm phát trên thế giới gây áp lực lớn… Tuy vậy, nhờ sự chủ động nắm bắt và dự báo đúng với tình hình cũng như công tác chỉ đạo điều hành kịp thời, linh hoạt của Chính phủ, tình hình kinh tế -xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm của nước ta tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Nền kinh tế tiếp tục phục hồi theo chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, tạo đà cho quá trình phục hồi KTXH trong cả năm 2022 và các năm tiếp theo. Qua đó tiếp tục củng cố niềm tin, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp vào chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, nước ta vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro về ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát, có thể tác động đến hiệu quả chính sách hỗ trợ, làm chậm lại đà tăng trưởng, ảnh hưởng đến tiến trình phục hồi của nền kinh tế trong năm 2022-2023. Do đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ban, ngành và các địa phương tập trung phân tích những tồn tại, khó khăn cũng như đề ra các giải pháp khắc phục để quyết tâm thực hiện có hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của bộ, cơ quan và địa phương trong năm 2022 . Đồng thời, Hội nghị cũng tập trung phân tích và đề ra giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện công tác phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Theo báo cáo tại hội nghị, đến thời điểm này việc phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tương đối chậm. Đến nay, còn 13/51 bộ, cơ quan trung ương và 21/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022, 29 bộ, cơ quan chưa giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022. Cùng với đó, tình hình triển khai đầu tư, xây dựng và chuẩn bị đầu tư xây dựng các dự án giao thông quan trọng quốc gia cũng được hội nghị phân tích, thảo luận với quyết tâm hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Thông tin chi tiết về hội nghị sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin tiếp theo.

Ngô Thanh, Mạnh Hà

