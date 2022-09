Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với chủ đề “Vui Trung thu và tựu trường an toàn” kéo dài đến hết tháng 9/2022

Hiện nay, ngoài tỉ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi cơ bản, mũi bổ sung đã đạt thì một số địa phương trên cả nước tỉ lệ tiêm thấp mũi 1 ở nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, cụ thể có những địa phương chỉ đạt từ 55 đến 60%, riêng mũi 2 chỉ đạt từ 21 – 37,9%.

Đối với tỉnh Gia Lai, tỉ lệ tiêm mũi 1 ở lứa tuổi này đã đạt gần 88%, mũi 2 đạt trên 50%. Như vậy, tỉ lệ tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên cả nước vẫn còn thấp so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đó là đến 30/8, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Với mong muốn mọi trẻ em trong độ tuổi đến trường đều được tiêm vaccine phòng COVID-19, tạo điều kiện cho trẻ được vui chơi, học tập và sinh sống an toàn trước diễn biến của dịch bệnh, cuối tháng 8/2022 Bộ Y tế đã phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với chủ đề “Vui Trung thu và tựu trường an toàn”, chiến dịch này kéo dài đến hết ngày 30/9/2022./.

Lệ Xuân, R’Piên

