CHỈ THỊ số 04 của UBND tỉnh Gia Lai về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Tính từ ngày ghi nhận ca dương tính Covid-19 đầu tiên (29/01/2021) đến chiều ngày 02/02/2021, dịch đã qua ngày thứ 5, toàn tỉnh ghi nhận 13 ca dương tính tại các điểm dịch ở các địa phương Ayun Pa, Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện. Bước đầu chúng ta đã kiểm soát được vùng dịch, các ngành chức năng và nhân dân trong toàn tỉnh đã tiến hành nhiều biện pháp truy vết, khoanh vùng, tổ chức cách ly, đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm khẳng định và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, với tốc độ lây lan nhanh của dịch bệnh, để thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, quyết tâm khống chế đi đến dập dịch; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid-19; Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 02/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch của Trung ương, Chính phủ, của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh; quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; ưu tiên bảo vệ sức khoẻ nhân dân và thực hiện “mục tiêu kép”, hạn chế ở mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực của dịch đến hoạt động kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

2. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp cấp bách sau:

a) Đối với các địa phương có ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2:

– Tiếp tục thực hiện các Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 29/01/2021; Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 30/01/2021; Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 30/01/2021; Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 01/02/2021; Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh; Thông báo số 21/TB-VP ngày 01/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện linh hoạt các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với từng địa bàn phường, xã, thôn, làng, tổ dân phố.

– Tổ chức truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 và thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung trong thời gian 21 ngày.

– UBND các huyện, thị xã; các sở, ngành chức năng triển khai ngay các phương án cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân trong vùng dịch; không để đứt gãy lưu thông, thiếu hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân; chống đầu cơ tích trữ, buôn bán các mặt hàng y tế, các mặt hàng thiết yếu trái pháp luật; tổ chức rà soát, nắm tình hình đời sống nhân dân trong thời gian dịch bệnh Covid-19 để có biện pháp hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, không để hộ dân nào bị đói trong thời gian dịch bệnh.

– Các nhà máy, công trường xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh…lên phương án bố trí lao động phù hợp, đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng, lưu thông hàng hoá; tiêu thụ sản phẩm cho người sản xuất kế cả giải cứu nông sản cho bà con nông dân trong vùng cách ly theo hướng dẫn của bộ, ngành và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

– Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc; tăng cường họp trực tuyến, chỉ tổ chức họp tập trung nếu thật sự cần thiết.

– Tiếp tục tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch; hướng dẫn và thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone cho người dân để được cảnh báo dịch; thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.

b) Đối với các địa phương chưa có ca bệnh

– Nâng cao mức cảnh báo phòng, chống dịch; sẵn sàng ứng phó nếu có dịch xảy ra, không bị động, bất ngờ. Quán triệt tinh thần vừa phải tập trung ưu tiên hàng đầu cho phòng, chống dịch Covid-19, nhưng phải đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ bản, lưu thông hàng hoá, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân và giữ vừng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, yêu cầu mỗi người dân phải thực hiện thông điệp 5K trong phòng, chống Covid-19 (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc và khai báo y tế); xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo đúng quy định.

– Thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, kiểm tra thân nhiệt tại các cơ quan, trụ sở, công ty, nhà máy, xí nghiệp, công trường, khu công nghiệp, trường học, chợ, siêu thị, cơ sở lưu trú, cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, nơi tạm giam, tạm giữ…; hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người, vận động hạn chế số người tại lễ tang, khi tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

– Khẩn trương rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, phân công nhiệm vụ rõ ràng; thành lập các tổ phản ứng nhanh để truy vết khi cần thiết; rà soát, bổ sung ngay Kế hoạch phòng, chống dịch của địa phương ở mức báo động cao hơn để sẵn sàng ứng phó nếu có ca bệnh xảy ra thì tổ chức triển khai ngay, không để lúng túng, bị động.

– Có kế hoạch tổ chức vận động nhân dân, doanh nghiệp hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu và giải cứu nông sản cho người dân vùng dịch.

– Đối với các huyện, thị xã, thành phố giáp ranh vùng có dịch phải nâng cao mức cảnh báo và phối hợp chặt chẽ với huyện có dịch thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa dịch xâm nhập vào địa bàn.

3. Dừng tổ chức các hoạt động sau:

– Chương trình văn nghệ mừng xuân Tân Sửu 2021 và dừng bắn pháo hoa theo Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh.

– Lễ Kỷ niệm 250 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, 232 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia “Di tích khảo cổ Rộc Tưng- Gò Đá” An Khê.

– Hội Báo xuân Tân Sửu 2021.

(Riêng Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Lễ viếng các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sẽ tổ chức theo Thông báo kết luận của Tỉnh uỷ).

4. Tạm dừng các hoạt động sau cho đến khi có thông báo mới:

– Các hoạt động lễ hội, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng.

– Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu vui chơi, giải trí, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, các điểm trò chơi game online, các đại lý internet).

Giao các sở, ngành:

a) Sở Y tế:

– Cùng với Đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tể Tây Nguyên và các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch thần tốc truy vết, tập trung lấy mẫu để đẩy nhanh xét nghiệm khẳng định theo thứ tự ưu tiên; cần thiết thì nghiên cứu xét nghiệm theo phương pháp trộn mẫu để đẩy nhanh nếu tình hình phức tạp.

– Bổ sung ngay các phương án, kế hoạch phòng, chống dịch của tỉnh, của toàn ngành y tế; xây dựng kế hoạch bổ sung các khu cách ly, khu điều trị vùng có dịch, kế hoạch điều trị tập trung tuyến tỉnh và bệnh viện dã chiến, khu nghỉ ngơi cho y, bác sỹ sau thời giam làm nhiệm vụ điều trị.

– Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm quy trình bệnh viện an toàn theo quy định của Bộ Y tế; đảm bảo tuyệt đối an toàn, có phương án chăm lo sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên, các lực lượng y tế làm nhiệm vụ chống dịch.

– Rà soát, bổ sung kế hoạch để mua trang thiết bị y tế, thuốc, sinh phẩm, vật tư, hoá chất, đồ bảo hộ…sẵn sàng cho công tác phòng, chống dịch và thu dung, điều trị tại các cơ sở y tế hiện nay và có tính đến khả năng nâng cao.

– Thường xuyên liên hệ với Bộ Y tế; các cơ quan chuyên môn của Bộ, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để báo cáo công việc, đề xuất xử lý, hỗ trợ, tư vấn chuyên môn, hỗ trợ vật tư, thiết bị, sinh phẩm khi cần thiết.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng và các địa phương kích hoạt ngay các cơ sở cách ly tập trung tại các huyện Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện, thị xã Ayun Pa và các khu cách ly ở tỉnh để sẵn sàng tiếp nhận công dân vào cách ly tập trung với quy mô lớn.

c) Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng phối hợp với ngành y tế tập trung truy vết, xác định danh sách F1, F2; bố trí đủ lực lượng tại các tổ, chốt, khu cách ly tập trung …tăng cường chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các giải pháp để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, an ninh nông thôn; xử lý, trấn áp các loại tội phạm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp các sở: Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hướng dẫn các hoạt động lưu thông phục vụ cho các yêu cầu sản xuất, dân sinh, không để ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển trong tình hình mới.

d) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tập trung kiểm soát chặt biên giới và hoạt động nhập cảnh từ Campuchia; tăng cường lực lượng quản lý biên giới, ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép trong dịp gần Tết Nguyên đán Tân sửu, đặc biệt là ở các tuyến đường mòn, lối tắt…; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.

đ) Sở Giao thông vận tải căn cứ chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và của UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Công an tỉnh và các huyện liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, hoạt động vận tải nguyên vật liệu, hàng hoá, nông sản trên các địa bàn của tỉnh để đảm bảo phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, xây dựng, lưu thông hàng hoá, tiêu thụ nông sản cho người sản xuất, nhất là hướng dẫn chi tiết khi phương tiện đi vào, đi ngang qua vùng có dịch (trường hợp xe đi ngang vùng dịch nếu không dừng đỗ, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thì vẫn lưu thông bình thường).

e) Sở Công thương chỉ đạo cung ứng kịp hàng hóa, lương thực, thực phẩm cho nhân dân; không để thiếu hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân; tăng cường chống đầu cơ tích trữ, buôn bán các mặt hàng y tế, các mặt hàng thiết yếu trái pháp luật; đồng thời có phương án cụ thể để triển khai cung ứng hàng hoá, lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết cũng như kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh để giải cứu hàng hoá, nông sản sản xuất trong vùng dịch của người dân, doanh nghiệp.

f) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp, hướng dẫn các địa phương và người dân tổ chức sản xuất an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch, nhất là trong các địa phương có dịch; trường hợp người dân không nằm trong vùng ổ dịch, không phải trường hợp cách ly thì vẫn lao động, sản xuất trên cơ sở đáp ứng yêu cầu giãn cách và phòng dịch theo quy định. Nắm chắc nhu cầu tiêu thụ hàng hoá nông sản trong vùng dịch để phối hợp với Sở Công thương ứng cứu cho người dân; nắm tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm; tình hình khô hạn tại các địa phương trong tỉnh để có biện pháp chỉ đạo phòng, chống.

g) Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn các chủ đầu tư của địa phương trong vùng có dịch phải đảm bảo tiến độ thi công, đúng chất lượng, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch cho công nhân, người lao động; máy móc thiết bị ra vào công trường theo đúng quy định phòng chống dịch; không để ách tắc chậm trễ tiến độ, đảm bảo giải ngân công trình đúng quy định.

h) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương rà soát lại tình hình đời sống nhân dân trong thời gian dịch bệnh Covid-19 để có kế hoạch và biện pháp hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, không được để dân đói trong thời gian dịch bệnh và trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

i) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các địa phương, đơn vị danh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định cấm, tạm dừng của UBND tỉnh đối với các hoạt động lễ hội, văn hoá, thể thao…tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú, nhất là công tác nắm thông tin khách lưu trú, công tác vệ sinh, khử trùng, diệt khuẩn trước, trong và sau khi khách nhận trả phòng.

k) Giao cho Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, các cơ sở thờ tự tạm dừng các nghi lễ tôn giáo tập trung đông người để phòng, chống dịch cho đến khi có thông báo mới.

l) Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương, đơn vị sử dụng kinh phí chi cho công tác phòng, chống dịch, nhất là việc mua sắm vật tư, sinh phẩm, hoá chất; phối hợp với Sở Y tế đề xuất UBND tỉnh cấp ứng kinh phí đảm bảo kịp thời yêu cầu chống dịch; phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các địa phương có cách ly đề xuất chính sách hỗ trợ đột xuất thiết yếu cho người dân, các đoàn chuyên gia, đội ngũ y, bác sỹ, các đoàn tình nguyện viên và lực lượng tham gia phòng, chống dịch trong thời gian cách ly tại chỗ.

m) Sở Thông tin và Truyền thông:

– Hướng dẫn các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch, yêu cầu mọi người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế, quy định của UBND tỉnh; tích cực phối hợp cung cấp thông tin phục vụ việc điều tra truy vết, khoanh vùng đối tượng có dịch để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm; cài đặt và vận động người thân cài đặt ứng dụng Bluezone; thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ trên ứng dụng Ncovi; thường xuyên truy cập, tìm hiểu, tuyên truyền cho gia đình, người thân các thông tin chính thức trên Báo Gia Lai, Đài Phát thanh –

Truyền hình Gia Lai, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở Y tế và kênh “Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai”, trên Zalo. Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

– Chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ các sở, ngành, địa phương làm việc trực tuyến, hội họp trực tuyến qua mạng.

n) Các sở, ngành còn lại theo chức năng, nhiệm vụ của ngành hướng dẫn các địa phương, đợn vị thực hiện công tác phòng, chống dịch gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, không để ách tắc, đình trệ công việc ảnh hưởng tới tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân.

6. Trong tình hình dịch bệnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng làm việc trực tuyến, họp trực tuyến, không hội họp trên 30 người trong một phòng; không tổ chức liên hoan; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

7. Trong thời gian dịch bệnh, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các cấp không được đi ra khỏi địa bàn, không giải quyết nghỉ phép (trừ trường hợp bất khả kháng phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh cho phép). Yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh, cấp huyện nêu cao trách nhiệm, tổ chức ứng trực 24/24h, chỉ huy sẵn sàng ứng phó phòng, chống dịch trong mọi tình huống; thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh và kết quả phòng, chống dịch, kịp thời báo cáo về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh theo quy định.

8. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch; thường xuyên tranh thủ ý kiến của đồng chí Bí thư huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ để chỉ đạo kịp thời, sâu sát, huy động cả hệ thống chính trị phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả cao nhất; Nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh, của các cơ quan chuyên môn để chỉ đạo, tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn phù hợp, linh động, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép là vừa quyết liệt phòng, chống dịch vừa phát triển sản xuất hiệu quả trong tình hình mới.

9. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác tới người dân về tình hình dịch bệnh. Tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các hành vi tung tin bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong phòng, chống dịch.

10. UBND tỉnh đề nghị Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên để kêu gọi ủng hộ, tài trợ cho cho người dân trong vùng dịch và hỗ trợ cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, phát huy tinh thần tương thân tương ái, góp phần giúp các địa phương sớm dập tắt dịch; cùng với các tổ chức, đoàn thể tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tự giác, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh; không chia sẻ, bình luận những thông tin không chính xác trên mạng xã hội (zalo, facebook, viber…) làm nhiễu loạn thông tin, gây hoan mang trong xã hội, tích cực góp phần tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với kết quả cao nhất.

11. Yêu cầu các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh theo địa bàn được phân công phụ trách, thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình dịch trên địa bàn, hướng dẫn, giúp đỡ địa phương phòng, chống dịch; hằng ngày báo cáo tình hình về Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Y tế) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

12. UBND tỉnh kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hãy thật bình tĩnh, đoàn kết, tin tưởng vào công tác chỉ đạo phòng, chống dịch của Trung ương, Chính phủ, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, của cấp uỷ, chính quyền địa phương; tự giác, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch; bằng tấm lòng của mình hãy đóng góp, ủng hộ nhân dân trong vùng dịch và các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch, góp phần tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với kết quả cao nhất.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

Chủ tịch

Võ Ngọc Thành

