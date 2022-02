Chỉ thị của UBND tỉnh về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán  Nhâm Dần 2022

Hôm nay (14/02), UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02 về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, các cấp, các ngành, các địa phương và cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp cùng Nhân dân cả tỉnh cần nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong các chỉ đạo, điều hành cũng như trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống xã hội để sớm khắc phục những khó khăn, thách thức, tranh thủ thời gian để đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01 ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

– Tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, từ những kinh nghiệm đã có, chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh; tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã đề ra theo các Chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Sở Y tế, các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện thần tốc Chiến dịch tiêm vaccine Mùa xuân năm 2022, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả và đạt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, đối tượng chính sách, người có công, giảm nghèo… Khẩn trương hoàn thành phân khai các nội dung chi còn lại để trình HĐND các cấp năm 2022, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm 2022; trong đó ưu tiên xử lý sớm thủ tục hoàn ứng trước kế hoạch, chi trả đền bù giải phóng mặt bằng. Người đứng đầu các cấp, các ngành phải chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân đầu tư công. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm, gian lận xuất xứ hàng hóa. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động số 648 ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2021, định hướng đến 2025; Kế hoạch số 2415 ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh về Chuyển đổi số trên địa bàn giai đoạn 2022-2025. Triển khai Quyết định số 06 ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai; Sở NN&PTNT; Sở Công Thương; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở LĐ-TB&XH; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Ngoại vụ theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị.

– Văn phòng UBND tỉnh: Khẩn trương xây dựng, thực hiện Kế hoạch của Tổ công tác UBND tỉnh, tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

– Các sở, ngành, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố quán triệt cán bộ, công chức, viên chức chủ động, tập trung xử lý công việc, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết. Không tổ chức các hoạt động du xuân làm ảnh hưởng đến công việc, thời giờ làm việc và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

– UBND tỉnh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, khắc phục khó khăn, không lùi bước trước thách thức, biến thách thức, khó khăn thành cơ hội để phấn đấu vươn lên, trưởng thành và đạt kết quả cao nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với phòng, chống dịch COVID-19 an toàn, hiệu quả.

– Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của năm 2022./.

BT: Mỹ Tiến

Lượt xem: 3