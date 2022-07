Chỉ số Thương mại điện tử tỉnh Gia Lai năm 2022 tăng 4 bậc

Năm 2022, Chỉ số Thương mại điện tử tỉnh Gia Lai đứng thứ 40/63 tỉnh, thành phố; tăng 4 bậc so với năm 2021 và tăng 6 bậc so với năm 2020 đạt 13.92 điểm. So với các tỉnh Tây Nguyên, Gia Lai xếp thứ 3/5 tỉnh, sau Lâm Đồng và Đắk Lắk.

Cụ thể, Chỉ số về nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin, tỉnh Gia Lai đứng thứ 46/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; tăng 3 bậc so với năm 2021. Chỉ số giao dịch doanh nghiệp với người tiêu dùng đứng thứ 46/63 tỉnh, thành phố; giảm 12 bậc so với năm 2021. Chỉ số giao dịch doanh nghiệp với doanh nghiệp đứng thứ 25/63 tỉnh, thành phố; tăng 16 bậc so với năm 2021. Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh phấn đấu chỉ số Thương mại điện tử thuộc nhóm trung bình của cả nước, từ đó xác định cần tập trung nâng cao cả 3 Chỉ số thành phần, đặc biệt là Chỉ số Nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin, Chỉ số giao dịch giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

BT Thúy Diện (Báo Gia Lai), Duy Linh

