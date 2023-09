Cháy kho mỳ tại ngã ba Plei Tăng, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện

Vào lúc 10h40 phút ngày 19/9, người dân sống tại ngã ba Plei Tăng, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện phát hiện khói bốc lên tại kho chứa mỳ khô của gia đình ông Đinh Văn Quan và đã nhanh chóng thông báo cho các cơ quan chức năng để xử lý.

Nhận được tin báo, Đội cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Gia Lai thường trú tại thị xã Ayunpa đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng để tham gia công tác chữa cháy, tuy nhiên do khối lượng mỳ khô chứa trong kho là khá nhiều, được chất thành từng dãy cao ngọn lửa âm ỉ cháy nên quá trình chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Do đó, đại diện lãnh đạo Đội cảnh sát PCCC Công an tỉnh Gia Lai thường trú tại thị xã Ayunpa đã nhờ sự tiếp viện của 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ tham gia công tác chứa cháy. Theo ghi nhận tại hiện trường, các chiến sĩ cảnh sát PCCC đã chia thành nhiều tốp để xịt nước dập lửa cùng với đó cũng triển khai việc dọn dẹp hiện trường cho máy múc di chuyển mì khô ra khỏi ra khỏi kho chứa để ngăn chặn nguồn lửa lây lan. Đến thời điểm hiện tại, công tác cứu hỏa vẫn diễn ra khẩn trương, các cơ quan chuyên môn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại, rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

CTV Bảo Anh

