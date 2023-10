Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án của Công ty Cổ phần chăn nuôi Gia Lai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phát triển cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi heo theo hướng bền vững tại các xã: Đăk Ta Ley, Kon Chiêng, Kon Thụp, Lơ Pang, Đăk Yă, Đê Ar (huyện Mang Yang); các xã: Phú An, Cư An, Yang Bắc (huyện Đăk Pơ); và xã Thành An (thị xã An Khê) của Công ty Cổ phần chăn nuôi Gia Lai.