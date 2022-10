Cạy cửa ca bin đưa 3 người trong xe tải ra ngoài sau vụ tai nạn giao thông

Vào lúc 4h15 phút sáng nay (ngày 4.10), tại ngã tư đường Hùng Vương – Lý Thái Tổ, thành phố Pleiku xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe khách. Rất may không có thiệt hại về người.

Theo người dân chứng kiến cho biết, vào thời điểm trên, xe tải chở rau biển kiểm soát 81H – 012.91 do lái xe tên Sơn điều khiển, trên xe có thêm 2 người nữa, lưu thông hướng từ đường Hùng Vương đi Nguyễn Văn Cừ. Khi đến ngã tư do không chú ý quan sát nên đã tông mạnh vào đuôi xe khách 51B-299.43 của nhà xe Việt Tân Phát do lái xe Đinh Văn Định điều khiển, trên xe chở 28 hành khách đang lưu thông từ đường Lê Thánh Tôn đi Lý Thái Tổ. Vụ tai nạn khiến đuôi xe khách hư hỏng nặng; đầu xe tải biến dạng, người dân phải cậy cửa cabin để đưa 3 người trong xe tải ra ngoài. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Đoàn Bình – Phi Long

