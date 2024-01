Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku tổ chức Chương trình “Mang Tết về làng 2024” tại huyện Krông Pa

Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku vừa tổ chức Chương trình “Mang Tết về làng 2024” tại xã Chư Gu, huyện Krông Pa.

Tại chương trình, các đơn vị tài trợ đã trao 10 chiếc xe đạp cho 10 em học sinh Trưởng Tiểu học xã Chư Gu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 100 túi an sinh gồm các nhu yếu phẩm và 100 túi học sinh (mỗi túi gồm 10 tập vở, bút) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, các thanh, thiếu nhi tham gia các trò chơi và tham dự gian hàng tự do ăn uống gồm các món như cá viên chiên, trà sữa. Đặc biệt, chương trình cũng tổ chức 06 gian hàng 0 đồng. Tổng kinh phí tổ chức Chương trình “Mang Tết về làng 2024” tại xã Chư Gu, huyện Krông Pa là 200 triệu đồng, do Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku huy động từ nguồn xã hội hóa.

Quang Ngọc

