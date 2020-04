Cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ, lãnh đạo của cơ quan Công an và Viện kiểm sát để lừa đảo

Ngày 13/4/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai nhận đơn trình báo của chị H. (sinh năm 1982, cư trú tại phường Phù Đổng, thành phố Pleiku) tố giác bị một số đối tượng gọi điện thoại giả danh Điều tra viên, Kiểm sát viên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn trình báo, khoảng 10h50’ ngày 10/4/2020, chị H nhận được điện thoại của 01 đối tượng nam giới, tự xưng là Nguyễn Thanh Tùng – Điều tra viên đang điều tra vụ án buôn bán ma túy xuyên quốc gia; trong quá trình điều tra, xác định chị H là đối tượng có liên quan về hành vi rửa tiền. Tiếp đó, đối tượng tự xưng Nguyễn Thanh Tùng chuyển điện thoại cho 01 đối tượng khác, tự xưng là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nói với giọng gay gắt nếu chị H muốn không bị bắt tạm giam thì phải gửi toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình vào tài khoản ngân hàng của đối tượng để xác minh, nếu không có liên quan đến vụ án đang điều tra sẽ được chuyển trả lại. Sau khi nghe 02 đối tượng đe dọa, lo sợ và nhẹ dạ cả tin việc trên là có thật và muốn nhanh giải quyết vụ việc nên chị H đã chuyển gần 400 triệu đồng vào 01 tài khoản mở tại 01 ngân hàng có phòng giao dịch tại Thăng Long, Hà Nội và chuyển 200 triệu đồng vào 01 tài khoản khác mở tại 01 ngân hàng chi nhánh Tràng An, Hà Nội. Sau đó, qua một số nguồn tin, chị H biết mình bị lừa. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ. Đây là thủ đoạn lừa đảo không mới, các đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp và đặc biệt nguy hiểm, ngoài việc đe dọa qua điện thoại chúng còn gửi các văn bản mạo danh của Cơ quan Cảnh sát điều tra, VKSND tối cao, với nội dung cần bảo mật điều tra, trong đó yêu cầu người bị hại không được tiết lộ thông tin chúng đang làm việc ra ngoài; lệnh bắt và phong tỏa tài sản khiến người dân phân tâm, hoảng sợ; sau đó ngỏ ý muốn giúp đỡ và yêu cầu chuyển toàn bộ tiền đang có trong 01 tài khoản để thẩm định. Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác và đề phòng với nhóm đối tượng này, không để các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương và tuyệt đối không có việc yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi gặp phải những trường hợp này người dân phải báo cáo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời./.

