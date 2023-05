Cảnh báo tiềm ẩn cháy nổ tại Trung tâm Thương mại Pleiku

Trung tâm Thương mại Pleiku là nơi tập trung đông người để giao thương, buôn bán các mặt hàng, sản phẩm tiêu dùng và nhiều sản phẩm khác. Tuy nhiên hiện nay cơ sở vật chất tại đây đã xuống cấp trầm trọng, các mặt hàng bố trí không hợp lý nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao.

Trung tâm Thương mại Pleiku được xây dựng từ năm 1997 với diện tích hơn 14.000 m2 gồm 400 gian hàng, lô sạp. Qua 26 năm sử dụng, các hạng mục công trình tại Trung tâm Thương mại Pleiku đã xuống cấp khá trầm trọng. Tại hầu hết các sạp kinh doanh của tiểu thương, mái trần nhà bị sụp sệ, la phông rơi rớt; đường dây điện không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy; gian hàng diện tích nhỏ hẹp, hàng hóa nhiều dễ gây cháy và nguy cơ cháy lan, cháy lớn khi xảy ra hỏa hoạn; hệ thống giao thông, đường thoát hiểm hầu như không đảm bảo nếu xảy ra sự cố.

Bà Nguyễn Thị Thu – Tiểu thương tại Trung tâm Thương mại Pleiku chia sẻ “Tôi có gian hàng sạp bán quần áo và vải tại đây. Hàng tháng phải đóng tiền là 250 ngàn/sạp, nhưng chỗ này cũ quá rồi, la phong rớt rơi, trần nhà thì bị thủng nên phải che thêm mấy tấm vải bạt…Các sạp xuống cấp thế này chúng tôi ở đây rất sợ cháy nổ cháy lan ra vì tài sản gia đình đều ở đây, chúng tôi rất lo sợ …”

Bà Nguyễn Thị Sa – Tiểu thương tại Trung tâm Thương mại Pleiku bày tỏ “Tôi kinh doanh ở đây, ở đây xuống cấp lắm rồi. Ở đây vệ sinh cũng không đảm bảo, khu vực ở đây nóng lắm, tôi và mọi người ở đây đều lo về việc kinh doanh của mình ….”

Dù những nguy cơ trên đều được dự báo trước, nhưng hiện nay, Ban Quản lý Trung tâm Thương mại Pleiku vẫn chưa quan tâm đúng mức đến công tác phòng cháy chữa cháy. Công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC của Ban quản lý và các hộ kinh doanh không đầy đủ theo quy định, nên lúng túng trong việc thực hiện các thao tác PCCC; Trang thiết bị PCCC thô sơ, khó có thể kịp thời khống chế khi cháy, nổ xảy ra.

Thượng úy Nguyễn Bảo Thái – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai cho biết “Chúng tôi đã đi kiểm tra công tác PCCC tại trung tâm. Qua kiểm tra thì thấy ở đây cơ sở hạ tầng xuống cấp; hoạt động tiểu thương không đảm bảo an toàn về cháy nổ. Ban quản lý thiếu kiểm tra nhắc nhở nên hệ thống điện, các vật dụng bố trí không hợp lý và dễ gây cháy nổ… chúng tôi kiểm tra nhắc nhở và đề nghị Ban quản lý sẽ có kế hoạch đảm bảo phòng cháy nổ trước mắt, đồng thời kiến nghị lên cấp trên có kế hoạch nâng cấp sửa chữa các hạng mục xuống cấp, nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ….”

Cơ sở hạ tầng tại Trung tâm Thương mại Pleiku đã xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn cháy nổ là rất cao. Do vậy, trong khi chờ đợi các cấp có thẩm quyền phê duyệt nâng cấp, sửa chữa, cùng với sự chủ động, chuẩn bị sẵn sàng cơ động xử lý của lực lượng Cảnh sát PCCC, Ban quản lý và các tiểu thương tại Trung tâm Thương mại Pleiku cần chung tay, nêu cao tinh thần trách nhiệm theo phương châm phòng hơn chống; thực hiện tốt các quy định về công tác PCCC, nhằm kịp thời ngăn ngừa và hạn chế thấp nhất những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra./.

Ngọc Ánh – Minh Trung

