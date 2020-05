Cảnh báo nguy hiểm về cây xanh trong trường học mùa mưa bão

Thời điểm Gia Lai đang bước vào mùa mưa, nên đòi hỏi các trường càng phải quan tâm chú trọng đến những hiểm nguy rình rập học sinh từ cây xanh trong khuôn viên nhà trường, nhất là sau khi xảy ra sự việc một cây phượng cao khoảng 10m bị đổ tại sân trường THCS Bạch Đằng, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng hôm qua 26/5 khiến 18 em học sinh bị thương vong.

Vụ cây phượng trong sân Trường THCS Bạch Đằng, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh bật gốc khiến một học sinh tử vong vào sáng qua (26/5) và 17 học sinh khác bị thương đã đặt ra nhiều vấn đề trong việc đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường học.

Trước vụ việc trên, ngay trong sáng nay phóng viên đã tìm hiểu thực tế tình trạng cây xanh ở một số trường học trên địa bàn Tp. Pleiku. Trường THCS Nguyễn Du là một trong những trường có cây xanh được trồng lâu năm nhất trên địa bàn Tp. Pleiku. Hầu hết là cây Long Não, cây Phượng và cây Hoa sữa đều trồng từ những năm 1991 đến năm 1997, thậm chí có cây được trồng từ những năm 1964.

Long não này, thực tế nó đã bị mối ăn xung quanh gốc và nhà trường đã phải dùng nhiều biện pháp để duy trì sự sống của cây. Điều này đủ cho thấy những nguy hiểm rình rập đối với học sinh, nhất là trong mùa mưa bão.

Thầy giáo Nguyễn Anh Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, Phường Ia Kring, TP Pleiku cho biết: “Đến nay các cây trong trường có cây gần 60 tuổi, trồng từ năm 1964 tuy nhiên các cây còn lại đều được trồng từ năm 1961 đến nay. Đa số cây đến nay đều đang đảm bảo về bóng mát, tuy nhiên bây giờ cùng lúc chúng ta tiến hành cưa hạ cây thì nó sẽ không đảm bảo cảnh quan môi trường cũng như bóng mát cho học sinh trong khu vực sân trường.

Sắp tới chúng tôi cũng đề xuất với phòng giáo dục, phòng quản lý đô thị và UBND thành phố cho đơn vị quản lý cây xanh về kiểm tra để cưa hạ những cây không đảm bảo, đồng thời phát tán những cành cao để đảm bảo an toàn cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh của nhà trường”.

Ngoài một số trường học có nhiều cây xanh lâu năm thì nhiều trường học lại có mật độ cây xanh quá dày như Trường Tiểu học Ngô Mây, phường Trà Bá, Tp. Pleiku có đến trên 50 cây xanh các loại, lại là những cây dễ gãy như thông, hoa sữa, trong khi khuôn viên sân trường chỉ rộng khoảng 2000m2.

Thầy giáo Nguyễn Trung Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Mây, phường Trà Bá, Tp. Pleiku cũng nói: “Nói chung trường này lịch sử để lại trước đây mật độ cây tương đối là nhiều so với quy định, đặc biệt cây hoa sữa chiếm quá nhiều vào các màu sâu ảnh hưởng đến không khí. Hiện nay nhà trường đang đề ra phương án kiểm tra, rà soát lại cây nào nên cắt để đảm bảo khoa học để làm sao vẫn có bóng mát cho sân trường nhưng vẫn đảm bảo mật độ cây xanh theo quy định của Bộ GD&ĐT và đặc biệt là đảm bảo an toàn cho học sinh”.

Việc trồng cây xanh là rất cần thiết, tuy nhiên các trường nên chặt bớt nhánh cây, có rào xung quanh cây với khoảng cách nhất định, hoặc để bảng hướng dẫn học sinh không đi quá gần, hoặc cho người giám sát cây xanh ở từng phường, từng khu phố mỗi khi mưa quá to để kịp thời phát hiện và xử lý. Đồng thời ký hợp đồng với công ty công trình đô thị cung ứng dịch vụ kiểm tra, mé nhánh, xử lý cây bị sâu mà mắt thường, không có chuyên môn không thể phát hiện. Bên cạnh đó, Chính quyền các địa phương và ngành giáo dục đào tạo cần chỉ đạo ngành chức năng và các trường học thực hiện rà soát thực trạng cây xanh trong các khuôn viên nhà trường để có phương án chủ động xử lý trước, nhất là trong mùa mưa bão, thực hiện nghiêm các quy định về môi trường giáo dục an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc như ở trường THCS Bạch Đằng, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh như vừa qua./.

Lệ Xuân, Phi Long

Lượt xem: