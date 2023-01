Cảng hàng không Pleiku triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn bay khi hành khách tăng cao dịp Tết

Lượng hàng khách từ Cảng hàng không thành phố Pleiku đi các tỉnh, thành phố trong cả nước và ngược lại đã bắt đầu tăng cao. Để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn bay phục vụ hành khách dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Cảng hàng không Pleiku đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp để chủ động vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đầu tháng 1.2023, trung bình mỗi ngày tại Cảng có 18 chuyến bay đi và đến, chủ yếu gồm các chặng từ Pleiku đi 4 thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh; vận chuyển hơn 2.700 hành khách. Đại diện Cảng hàng không Pleiku cho biết: Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, bắt đầu từ ngày 12.1, lượng hành khách đi và đến tại Cảng đã có sự tăng cao; thậm chí một số tuyến bay mới đã được đưa khai thác. Trung bình mỗi ngày có 28 chuyến bay, thậm chí có ngày cao điểm là 36 chuyến bay đi và đến; vận chuyển lượng hành khách tăng gấp đôi, gấp ba dịp đầu tháng 1.2023.

Anh Hồ Minh Tâm – Hành khách nói: “Đây là lần đầu tiên bay tại Cảng thì thấy việc làm thủ tục rất nhanh, chúc chuyến bay an toàn. Mình rất hài lòng”.

Ông Nguyễn Đình Hưng – Phó Giám đốc Cảng hàng không Pleiku cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu tất cả các bộ phận lập kế hoạch phục vụ giai đoạn cao điểm Tết trước đây hơn nửa tháng. Trong đó yêu cầu đảm bảo về nguồn lực, đặc biệt là đối với nhân sự thì chúng tôi đã yêu cầu không giải quyết nghỉ Tết đối với bất kỳ trường hợp nào, trừ trường hợp đau yếu, đột xuất hoặc trường hợp đặc biệt khác. Đối với trang thiết bị thì chúng tôi đã cho rà soát, cơ sở hạ tầng thì đảm bảo, cải tạo, mở rộng các khu vực để đảm bảo việc phục vụ khách an toàn, chất lượng nhất”.

Để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho hành khách trong quá trình đi và đến dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, phía ngoài Cảng, Cảng hàng không Pleiku đã tiến hành mở rộng thềm để phương tiện thuận lợi trong việc đón, trả khách; kẻ, vẽ và mở thêm các luồng tuyến; lắp đặt biển báo để hướng dẫn giao thông thông suốt. Ngoài ra, lực lượng an ninh Cảng hàng không Pleiku được bố trí phù hợp để thực hiện nhiệm vụ phân luồng, phân tuyến nhằm tránh ùn tắc giao thông khu vực ra, vào cảng.

Anh Nguyễn Quang Khải – Tổ phó Tổ An ninh kiểm soát, Đội An ninh, Cảng hàng không Pleiku cho biết: “An ninh cũng đã tăng cường 20% nhân sự để bố trí các vị trí để phân luồng, phân tuyến cho các phương tiện. Về việc phối hợp với công an các địa phương thì chúng tôi đã phối hợp với công an trật tự thành phố Pleiku, công an tỉnh để giải phóng các luồng tuyến phía ngoài cảng đối với taxi dù, taxi công nghệ để cho khi phương tiện ở các làn, tuyến trong đây đi ra không bị ách tắc, được tốt hơn, thông suốt hơn”.

Ông Nguyễn Đình Hưng – Phó Giám đốc Cảng hàng không Pleiku cho biết thêm: Lực lượng an ninh của chúng tôi thì đang đảm bảo túc trực để phân luồng tại các làn, tuyến. Khi xảy ra khả năng ùn tắc thì chúng tôi đều có sự điều tiết các luồng nhằm đảm bảo sự thông thoáng. Đối với các khu vực hành khách đến và đi thì được tách biệt để đảm bảo lưu thông, giải tỏa về hành lý, hành khách tại ga đến, ga đi được đảm bảo.

Lượng hành khách đi và đến tại Cảng hàng không Pleiku dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tăng cao sẽ kéo dài từ ngày 12 đến ngày 31.1.2023.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

Lượt xem: 1