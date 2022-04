Cần tập trung tháo gỡ, khó khăn, tồn tại để đẩy nhanh thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội

Các sở, ban, ngành cần tập trung tháo gỡ tồn tại, khó khăn để đẩy nhanh thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội ngay từ những tháng đầu năm, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022. Đó là chỉ đạo của đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022 vừa được UBND tỉnh tổ chức vào sáng nay. Tham dự và đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đỗ Tiến Đông, Kpă Thuyên và Nguyễn Thị Thanh Lịch. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Ayun H’Bút – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phạm Thị Lan – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đánh giá tổng quan về tình hình của địa phương trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm. Các chỉ số trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Nhiều lĩnh vực được khôi phục và phát triển và có các chỉ số tăng so với cùng kỳ. Trong đó, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2021 -2022 đạt trên 78,1 nghìn ha, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 ước đạt trên 2,1 nghìn tỷ đồng, tính chung 4 tháng đạt trên 8,8 nghìn tỷ đồng, đạt 30,62% kế hoạch và tăng 15,78% cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4 ước đạt gần 6,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng ước đạt gần 24,7 nghìn tỷ đồng, đạt 29,05% kế hoạch, tăng 3,76% cùng kỳ. Cùng với đó, kim ngạch xuất khẩu, số doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng so với cùng kỳ. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm. Chỉ số PCI năm 2021 tăng 12 bậc so với năm 2020.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đây cũng là nội dung được các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung phân tích, thảo luận. Trong đó, công tác giải ngân còn chậm, tính đến ngày 25/4, toàn tỉnh mới giải ngân đạt 10,8% kế hoạch năm 2022. Thu ngân sách tháng 4 ước đạt 451,3 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đạt trên 2,1 nghìn tỷ đồng, giảm 0,9% so với cùng kỳ. Cùng với đó, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, giá xăng dầu, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp và nhiều loại hàng hóa cơ bản khác có xu hướng tăng cao làm tăng chi phí sản xuất, vận tải, logistics; tình trạng đầu cơ, thổi giá, thu gom – phân lô bán nền đất nông nghiệp vẫn còn tiếp diễn. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chỉ rõ: “Trong lĩnh vực sản xuất, tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ còn chậm chỉ 3%. Cần phải đánh giá lại xem nguyên nhân là như thế nào? Lẽ ra sau khi phục hồi phải tăng cao hơn rất nhiều. Sở Công thương phải chú ý vấn đề này. Lưu ý khi đánh giá phải đánh giá đầy đủ, vấn đề mua bán online có kiểm soát như thế nào? Ngoài ra, vấn đề triển khai các dự án đầu tư, giải ngân còn khá chậm. Các đồng chí phụ trách địa bàn cần xem xét và phụ trách toàn diện”.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị trong thời gian tới, các sở ngành liên quan cần tập trung đẩy mạnh công tác giải ngân, thu ngân sách nhà nước, đồng thời rà soát, đánh giá lại chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, đồng thời cần hình thành ngay tổ kiểm soát các công việc đã được Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Đồng thời đề nghị các sở, ngành cũng nên có 1 bộ phận để theo dõi, kiểm soát tiến độ các công việc này. Đối với vấn đề tăng trưởng ở lĩnh vực dịch vụ, cần rà soát và có giải pháp để thúc đẩy, nhất là trong dịp Lễ 30/4, 1/5 cũng như chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai. Để tổ chức thành công sự kiện đặc biệt này, đồng chí Võ Ngọc Thành đề nghị cần tập trung thực hiện công tác chuẩn bị một cách chu đáo, kỹ càng. Đối với công tác phòng chống dịch Covid -19, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tập trung, ưu tiên đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc –xin. Đối với vấn đề quản lý tài sản công, cần phải làm chặt chẽ. Trong đó, Sở Tài chính, Sở Y tế đem tất cả tài sản các tổ chức doanh nghiệp tài trợ trong thời gian vừa qua vào tài sản công để quản lý. Cùng với đó là đẩy mạnh giải quyết những vướng mắc để nhanh chóng triển khai thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Đối với kế hoạch trồng rừng năm 2022, Sở NN và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường cần sớm có giải pháp để thực hiện nhằm đảm bảo chỉ tiêu đã được Chính phủ giao, cùng với đó, đẩy nhanh công tác quy hoạch đất, giao đất để trồng rừng. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cần thu hồi các dự án được phê duyệt trong các cụm Công nghiệp đã quá thời hạn nhưng không triển khai, các dự án đã giao nhưng không làm. Đối với lĩnh vực ATGT, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tai nạn giao thông đang là vấn đề nóng khi cả 3 chỉ số trong tháng 4 đều tăng so với cùng kỳ. Do đó, cùng với ngành Công an, các ngành, các địa phương cần có sự vào cuộc tích cực.

Đồng chí Võ Ngọc Thành nói: “Vấn đề này cần triển khai đồng bộ giữa các địa phương phải làm cho tốt. Công an làm nòng cốt để xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho tốt, để cho cấp ủy, chính quyền các huyện, xã đồng loạt triển khai. Các tổ chức trong hệ thống chính trị phải đồng loạt vào cuộc và triển khai. Đây không chỉ là việc của công an. Tất cả các huyện đều phải làm”.

Ngoài ra, đồng chí Võ Ngọc Thành cũng lưu ý, trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, các sở, ngành liên quan cần có sự theo dõi dự báo tình hình và có hướng dẫn để xử lý phòng ngừa thật tốt. Với mục tiêu khắc phục khó khăn, hạn chế tồn tại trên các lĩnh vực, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành cần tiếp tục tăng cường thực hiện quy chế phối hợp, tập trung thực hiện công việc một cách khoa học, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2022 đã đề ra./.

Ngô Thanh, Huy Toàn

