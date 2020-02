Cần có giải pháp đồng bộ kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số, khiến nhiều người thương vong. Thực tế này đòi hỏi các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh cần có sự đổi mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục cũng như quyết liệt hơn nữa trong tuần tra xử lý vi phạm để từ đó nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho thanh thiếu niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ đầu tháng 1.2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số khiến nhiều người thương vong. Thậm chí, người điều khiển xe máy gây tai nạn mới chỉ ở độ tuổi từ 15 đến 18, chưa có giấy phép lái xe.

Mới đây nhất, vào đêm 29.1, trên Quốc lộ 14 (đoạn qua xã Ia Blang, huyện Chư Sê), một xe máy chở 3 (1 nam, 2 nữ, tuổi 17-18, cùng trú tại thôn Tao Kó, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) phóng nhanh, vượt ẩu đã tông thẳng vào đầu xe ô tô của nhà xe Thuận Tiến Gia Lai đang trên đường lưu thông vào TP. Hồ Chí Minh khiến 3 thanh niên ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Chính sự chủ quan, thiếu ý thức trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ đã để lại những hậu quả hết sức thương tâm. Thế nhưng trên thực tế, một bộ phận thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số vẫn tỏ ra khá thờ ơ, vẫn ngang nhiên không đội mũ bảo hiểm, chở 3, chở 4, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng trên đường. Và khi bị lực lượng xử lý thì luôn biện minh ra nhiều lý do để bào chữa.

Anh Puih Hưng – Làng Gok, xã Ia Grăng, Ia Grai, Gia Lai bao biện: “Hôm nay mũ bảo hiểm của em để quên ở nhà, em không về lấy. Đi chơi với mấy bạn ấy nhưng không mang theo”.

Để nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số, các ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục dưới nhiều hình thức. Và một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện được lực lượng công an triển khai đó là phối hợp với chính quyền địa phương, già làng, trưởng thôn rà soát các thanh thiếu niên thường xuyên cần quấy, gây rối an toàn giao thông và đến tận nhà tuyên truyền cá biệt. Đồng thời vận động cha mẹ thường xuyên quan tâm giáo dục con em không tái diễn hành vi vi phạm.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Gắn với tuyên truyền giáo dục về trật tự an toàn giao thông thì phải có giám sát kiểm tra các hành vi tham gia an toàn giao thông. Bởi ai tham gia giao thông cũng nhận biết được là vi phạm nếu phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia…nhưng hành động lại không gắn liền với nhận thức đó thì cái này phải được kiểm tra kiểm soát. Đừng nghĩ việc ta tuyên truyền như thế là người tham gia giao thông đã thực hiện tốt, phải xây dựng được một văn hóa giao thông cho thật tốt”.

Để kiềm chế, giảm thiểu đến mức thấp nhất những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra liên quan đến thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, gia đình và chính bản thân mỗi thanh thiếu niên.

Đoàn Bình, Thanh Sáng, Xuân Huy

Lượt xem: 3