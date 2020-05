Các em học sinh Mầm non, Tiểu học đi học trở lại

Sáng nay (5/4), 552 trường Mầm non, Tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đón trên 247.000 học sinh đi học trở lại sau hơn 3 tháng nghỉ học phòng dịch Covid-19. Đây là 2 bậc học có thời gian nghỉ dài nhất. Trước ngày đón học sinh đi học trở lại, các trường đều đã triển khai thường xuyên công tác vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp đảm bảo môi trường học tập an toàn theo quy định.

Ngày đầu đi học trở lại, nhiều trường học đã phối hợp với ngành y tế tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra tình trạng sức khỏe cho các em. Sau thời gian dài nghỉ học, ngày đầu đến trường các em nhỏ đều rất háo hức khi gặp lại các bạn và cô giáo. Tuy nhiên ở lứa tuổi Mầm non, để các em học sinh bắt nhịp trở lại với việc học, các cô giáo phải vất vả hơn nhiều để tập cho các em làm quen với nề nếp học tập.

Em Đào Trần Thảo Nguyên, Trường Mầm non Họa My, Tp. Pleiku nói “Do dịch vi rút Corona nên con phải nghỉ học. Bây giờ con đi học lại phải rửa tay sạch sẽ, đeo khẩu trang. Hôm nay con đi học con thấy vui vì được gặp lại các bạn”.

Cô giáo Ngô Thị Bích Trâm, Trường Mầm non Họa My, Tp. Pleiku cho biết: “Ngày đầu tiên đối với lứa tuổi mầm non là lứa tuổi nhỏ quay lại trường còn bỡ ngỡ, khóc nhè, các cô đã phối hợp nhà trường ổn định tâm lý cho trẻ, hướng dẫn trẻ một số thao tác phòng dịch bệnh như đo thân nhiệt rửa tay sát khuẩn, vào lớp các cô hướng dẫn cho các cháu thao tác vệ sinh rửa tay đúng quy trình. Sau một thời gian đi học trở lại đầu tiên nhà trường kiểm tra quá trình di chuyển của trẻ, phụ huynh điền thông tin để nhà trường nắm bắt thông tin của trẻ. Khi trẻ có dấu hiệu sốt, ho, phụ huynh phải báo kịp thời với giáo viên”.

Đối với bậc Tiểu học, trước mắt các trường tạm dừng bán trú để phòng, chống dịch bệnh. Tùy theo điều kiện cơ sở vật chất, các trường điều chỉnh thời khóa biểu học tập cho phù hợp. Việc đảm bảo các quy định phòng bệnh trong trường học luôn được đặc biệt quan tâm, các trường chỉ tổ chức chào cờ tại lớp học trong tuần đầu, không tổ chức các hoạt động trải nghiệm tập trung đông học sinh, phối hợp với phụ huynh quản lý chặt chẽ tình hình sức khỏe của học sinh trước khi vào lớp.

Bà Bùi Thị Phương Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Tp. Pleiku cũng cho biết: “Sáng nay là buổi học đầu tiên của các cháu sau vài tháng nghỉ thì khâu công tác vệ sinh của trường rất là tốt, chuẩn bị từ hôm qua, hôm kia như vệ sinh trường lớp, phun thuốc khử khuẩn, lau chùi bàn ghế. Tất cả công tác vệ sinh chúng tôi làm rất là tốt để buổi sáng hôm nay chào đón gần 1000 em học sinh”.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên toàn quốc đã được kiểm soát tốt, ý thức phòng bệnh của mọi người cũng được nâng cao. Do đó việc cho trẻ đi học lại trong thời điểm này đã được các bậc phụ huynh đồng tình và yên tâm với công tác phòng, chống dịch được triển khai ở các trường học

Bà Trần Thị Hạnh, phụ huynh nói: “Hôm nay tôi đưa cháu đến trường, tôi rất an tâm không lo lắng. Khi đến trường các cô rất là quan tâm cho các cháu”.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phụ huynh cũng nói: “Theo dõi trên đài, báo cũng hiểu được tình hình dịch bệnh Covid – 19 cũng tạm dừng. Đưa con cháu đến lớp chúng tôi cũng phấn khởi, yên tâm. Chúng tôi cũng dặn dò các cháu thực hiện tốt chống dịch”.

Như vậy hiện nay, tất cả học sinh bậc học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đều đã đi học trở lại. Trong tuần đầu đi học trở lại, các trường phải tập trung ổn định nề nếp, củng cố lại kiến thức cho học sinh. Nhiệm vụ của các trường trong thời điểm này là vừa phòng dịch, vừa đảm bảo công tác dạy và học để hoàn thành kế hoạch năm học trước ngày 15/7./.

Kim Châu, Lệ Xuân, Phi Long

