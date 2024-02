Các đồng chí: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Lễ giao – nhận quân năm 2024

Hôm qua (25/02), cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước, 17/17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức Lễ giao – nhận quân năm 2024. Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và lãnh đạo các địa phương của tỉnh đã đến dự Lễ giao – nhận quân và động viên, tiễn gần 2.850 thanh niêu ưu tú của tỉnh yên tâm lên đường nhập ngũ, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại thị xã An Khê, đồng chí Huỳnh Quang Thái – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cùng các đồng chí lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh và lãnh đạo thị xã An Khê đã đến dự Lễ giao – nhận quân thị xã An Khê tổ chức và động viên 71 tân binh tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, 17 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân trong năm 2024. Tại buổi Lễ, đồng chí Huỳnh Quang Thái – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đại biểu đã tặng hoa, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong số 88 thanh niên của thị xã An Khê nhập ngũ năm 2024 có 54 thanh niên viết đơn tình nguyện, 12 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học; 100% là đoàn viên. Công tác tổ chức giao, nhận quân năm 2024 được thị xã An Khê chuẩn bị chu đáo; lễ giao – nhận quân diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng quy định.

Tại huyện Đak Pơ, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã dự Ngày hội tòng quân năm 2024 của thanh niên huyện Đak Pơ. Năm 2024, huyện Đak Pơ được giao tuyển chọn, gọi 78 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu, giao 3 đơn vị gồm: Trung đoàn Bộ binh 991 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai; Trung đoàn 24 thuộc Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 và Công an tỉnh Gia Lai. Trong số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ năm nay có 35 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, 8 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học. Tại buỗi Lễ Giao-nhận quân, trong không khí nô nức và phấn khởi; đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Đak Pơ đã động viên các thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ để tiếp bước truyền thống hào hùng của lớp lớp cha anh đã cống hiến xương máu, anh dũng chiến đấu và hy sinh để đất nước được độc lập, tự do như ngày hôm nay.

Thế Huynh – Nguyễn Hiền – Văn Dũng

Lượt xem: 2