Cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Gia Lai với sản lượng ước đạt gần 200 ngàn tấn 

Nhờ tác động của các hiệp định thương mại tự do, thị trường ngày càng mở rộng, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng trưởng mạnh từ đầu năm đến nay.

Là mặt hàng chủ lực của tỉnh nên khi xuất khẩu cà phê tăng trưởng mạnh đã góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Theo báo cáo của Sở Công Thương Gia Lai, trong 8 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 510 triệu USD (đạt 72,27% kế hoạch, tăng 25,93% so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, cà phê tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực với sản lượng ước đạt gần 200 ngàn tấn, kim ngạch gần 400 triệu USD (tăng 13,14% về lượng và tăng 36,55% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái). Gia Lai hiện có 5 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu cà phê, đóng góp chủ yếu vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; đổi mới công nghệ sơ chế, bảo quản, chế biến sâu nhằm tăng giá trị cho sản phẩm cà phê. Bên cạnh đó, tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng hiệu quả công tác thông tin, dự báo về các thị trường xuất khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tối đa lợi thế mà các hiệp định thương mại tự do mang lại./.

BT: Nhâm Dung, R’Piên



