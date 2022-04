Bữa ăn bán trú của trẻ mầm non giữa mùa dịch

Gần 2 năm qua trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh nói chung, thành phố Pleiku nói riêng phải nghỉ học để phòng, chống dịch Covid – 19. Chính vì vậy, những ngày gần đây, khi thành phố Pleiku cho phép các cơ sở giáo dục mầm non được phép mở cửa đón trẻ tới trường, thì nhiều hoạt động đều đã trở lại bình thường, chỉ khác một điều, các hoạt động đều diễn ra với nguyên tắc đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid – 19, trong đó có việc tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ.

Trước khi đón trẻ trở lại trường học trực tiếp, bên cạnh thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19, các cơ sở giáo dục mầm non cũng đã tổ chức lấy ý kiến của phụ huynh về việc tổ chức bán trú cho trẻ. Chính vì đã nhận được sự đồng thuận cao của đa số phụ huynh, nên nhiều trường mầm non đã tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ ngay trong những buổi học đầu tiên.

Cô giáo Trần Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Pleiku cho biết: “Nhà trường đã xây dựng thực đơn để đảm bảo dinh dưỡng và nâng cao sức khỏe trong mùa dịch cho các cháu. Còn về cách thức tổ chức, vệ sinh trong khâu bán trú thì ngoài hướng dẫn các cháu rửa tay trước khi ăn thì bàn ăn chúng tôi cũng bố trí khoảng cách để các cháu được an toàn trong thời gian học bán trú tại trường”.

Bữa ăn bán trú của trẻ mầm non. Hình ảnh có lẽ đã khá lâu rồi mới xuất hiện trở lại trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Pleiku. Để đảm bảo an toàn cho các con khi học bán trú, các nhà trường đều đẩy mạnh công tác tầm soát ở mỗi lớp học. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc theo dõi sức khỏe của trẻ từ nhà tới trường. Mỗi gia đình sẽ thông báo về tình hình sức khỏe các con với nhà trường vào mỗi buổi sáng hàng ngày khi đưa trẻ đến lớp. Cùng với đó, thực đơn bữa ăn bán trú cho trẻ trong mùa dịch cũng được các nhà trường chú trọng nhằm tăng cường sức đề kháng cho trẻ.

Chị Bùi Thị Mỹ Hạnh, Nhân viên Trường Mầm non tư thục Tuổi Thơ, thành phố Pleiku nói: “Cái thực đơn của trường thì dựa vào phần mềm Nutri Kids, phần mềm này được sử dụng cho tất cả các trường mầm non tại thành phố Pleiku mình. Dựa vào phần mềm đó thì mình sẽ cân đối lượng dưỡng chất như thế nào cho hợp lý”.

Bà Bùi Thị Tuyết, Chủ cơ sở giáo dục Mầm non tư thục Tuổi Thơ, thành phố Pleiku cho biết” “Các cháu tới trường thì sức khỏe phải đảm bảo. Trước khi vào lớp các cháu được các cô cho sát khuẩn tay hoặc rửa tay bằng xà bông. Rồi các cháu ngồi học thì giản cách ra 1m. Tới giờ ăn thì khác với thời điểm chưa có dịch, các cháu ngồi mỗi cháu 1 bàn và không ngồi quay đầu lại với nhau”.

Tính đến thời điểm này, hầu hết các trường mầm non trên địa bàn Thành phố Pleiku đã tổ chức bán trú trở lại cho học sinh. Ghi nhận trong gần 1 tuần tổ chức bán trú trở lại, hầu hết các trường mới chỉ phục vụ từ 40 – 70% số trẻ so với trước đây. Nguyên nhân chủ yếu là do trẻ mầm non trở lại trường vẫn chưa ổn định. Dự kiến trong tuần tới, khi số trẻ trở lại trường sẽ nhiều hơn, hoạt động bán trú sẽ đạt khoảng 90 – 100%.

Riêng đối với bậc tiểu học, công tác này đến giờ vẫn chưa thể triển khai vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó một số trường vẫn còn có học sinh nghỉ học do đang là F0, F1./.

