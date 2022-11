Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai vừa có văn bản về việc Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri Gia Lai sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV.

Theo đó, cử tri kiến nghị: Bộ Y tế cần tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế đối với đối tượng chính sách(người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người có công nuôi liệt sỹ…) được thụ hưởng theo hướng cấp thẻ không thời hạn, vì đối tượng chính sách hưởng chế độ bảo hiểm y tế là trọn đời nên không cần quy định việc gia hạn hằng năm.

Bộ Y tế trả lời: Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế có thời hạn nhằm đảm bảo cho việc quản lý đối tượng khi có sự thay đổi tăng, giảm đối tượng. Việc cấp thẻ, quản lý dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của cơ quan Bảo hiểm xã hội. Thẻ bảo hiểm y tế hiện nay không ghi “Giá trị thẻ đến…”, mà được quản lý trên hệ thống công nghệ thông tin và nhiều trường hợp đã được tích hợp vào Căn cước công dân có gắn chíp điện tử nên hầu hết các đối tượng, đặc biệt là đối tượng chính sách không phải gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hằng năm như nội dung kiến nghị của cử tri.

Cử tri Gia Lai kiến nghị Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược làm đầu mối cần xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về công tác quản lý Dược để thuận tiện trong quá trình tra cứu cũng như xử lý các công tác nghiệp vụ có liên quan.

Bộ Y tế trả lời: Thời gian qua, Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) đã xây dựng hệ thống trực tuyến, địa chỉ: https://dichvucong.dav.gov.vn/congboduoc/index để công bố trực tuyến tất cả các thuốc đã được cấp giấy phép đăng ký lưu hành; tất cả người dân, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước đều có thể tra cứu thuận tiện, hiện nay đang tiếp tục nâng cấp hệ thống cũng như xây dựng liên thông dữ liệu với các hệ thống giải quyết hồ sơ trực tuyến nhằm đảm bảo cập nhật kịp thời các thông tin thay đổi, bổ sung trong quá trình lưu hành của thuốc.

Cử tri kiến nghị: Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan sớm ban hành các thông tư hướng dẫn và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành.

Bộ Y tế trả lời: Thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo phân công trách nhiệm tại Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 15 ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã ban hành hệ thống quy chuẫn kỹ thuật về lĩnh vực an toàn thực phẩm, bao gồm 65 quy chuẫn kỹ thuật về sản phẩm thực phẩm, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, giới hạn ô nhiễm vi sinh vật, kim loại nặng, độc tố vi nấm trong thực phẩm. Ngoài ra, Bộ Y tế đã ban hành các quy định về mức tối đa phụ gia thực phẩm, dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật, thuốc thú ý và các quy định về an toàn thực phẩm. Tra cứu nội dung chi tiết văn bản tại Website: https://vfa.gov.vn/van-ban.html. Như vậy, về cơ bản, Bộ Y tế đã ban hành tương đối đầy đủ các văn bản quy định về an toàn thực phẩm./.

