Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức trồng hơn 11.000 cây bạch đàn

Sáng nay-28 tháng 5, tại địa bàn Đồn Biên phòng Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022. Tham dự có đại diện lãnh đạo cấp ủy-chính quyền địa phương; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động- Bộ đội Biên phòng tỉnh và đoàn viên, thanh niên xã Ia Pnôn.

Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam Xanh” giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Để thực hiện có hiệu quả chương trình này, từ năm 2021 đến nay Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã triển khai trồng hơn 20.000 cây xanh; riêng năm 2021 trồng hơn 8.000 cây. Qúa trình thực hiện, các đơn vị đã lựa chọn những loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đồng thời quy hoạch vị trí trồng phù hợp; lựa chọn cây giống chất lượng, có giá trị về nhiều mặt; sau khi trồng thì tổ chức chăm sóc, quản lý, bảo vệ tốt để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao và sinh trưởng, phát triển tốt. Ngay sau Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022, các lực lượng đã cùng tiến hành trồng hơn 11.000 cây Bạch đàn trên diện tích hơn 11 héc ta. Đây là hoạt động thiết thực được lực lượng Bộ đội Biên phòng Gia Lai tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ về ý thức, tầm quan trọng của Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy-chỉ huy các cấp và mỗi cán bộ, chiến sĩ về xây dựng đơn vị “Sáng-xanh-sạch-đẹp”; cùng cấp ủy-chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân trên khu vực biên giới tích cực bảo vệ môi trường, góp phần hiện thực hóa Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam Xanh” giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động./.

Hữu Lanh, Minh Vũ

