 Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội về công tác phòng cháy, chữa cháy

Sáng nay (01/12), tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện kết luận số 02 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1492 của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019 của Quốc hội và Quyết định số 630 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy. Dự và chủ trì Hội nghị có Đại tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Dự tại điểm cầu truyền hình tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Đỗ Tiến Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Rah Lan Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.