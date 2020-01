Bộ Công an phát động học tập gương dũng cảm hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ

Chiều ngày 14-1, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động học tập gương dũng cảm hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (những cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu Hà Nội và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thượng tướng Lê Quý Vương – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chủ trì buổi lễ.

Tóm tắt tình hình vụ việc vi phạm pháp luật tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho thấy: từ ngày 31-12-2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn, TP Hà Nội theo kế hoạch. Trong quá trình xây dựng, rạng sáng ngày 9-1-2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng… tấn công lực lượng Công an, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Hậu quả, 3 cán bộ, chiến sỹ hy sinh, 1 đối tượng chống đối chết, 1 đối tượng bị thương. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Tại lễ phát động, Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định: “Sự dũng cảm, hy sinh của các liệt sỹ đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân (CAND), là động lực thôi thúc, cổ vũ cán bộ, chiến sỹ CAND tiếp tục phấn đấu, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao”. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương phát động trong toàn lực lượng CAND phong trào học tập tấm gương dũng cảm hy sinh của Đại tá, liệt sỹ Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy, liệt sỹ Phạm Công Huy và Thượng úy, liệt sỹ Dương Đức Hoàng Quân với khẩu hiệu hành động “Mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, nguyện đem trí tuệ, sức lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

CTV Lê Ánh (Công an tỉnh)

