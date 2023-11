Bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện Kbang đạt 12,1 tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới

Huyện Kbang vừa tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ, tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 10 tháng đầu năm 2023.

So với chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023, huyện Kbang chưa đạt tiêu chí số 1 – Quy hoạch huyện nông thôn mới. Đến nay bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 12,1 tiêu chí về xã nông thôn mới (tăng 1,4 tiêu chí so với cuối năm 2022). Cả 4 làng được giao thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 không có khả năng đạt do đều không đạt được chỉ tiêu về thu nhập và hộ nghèo. Dự kiến có 1 thôn ở xã Đông có khả năng đạt chuẩn 19/19 tiêu chí. Kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Sơn Lang, xã Nghĩa An: Tổng số tiêu chí ước đạt chuẩn đến cuối năm 2023 là 3/7 tiêu chí; số tiêu chí không có khả năng đạt chuẩn: 4 tiêu chí.

Tại Hội nghị, Văn phòng Điều phối NTM huyện Kbang cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề nghị UBND các xã, các phòng, ban chuyên môn của huyện phụ trách các tiêu chí cần tập trung thực hiện các giải pháp để thực hiện hiệu quả Chương trình NTM trong thời gian tới./.

CTV Hà Duyệt

