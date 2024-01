Binh đoàn 15 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2023

Binh đoàn 15 vừa tổ chức Hội nghị Quân chính để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ – Tư lệnh Binh đoàn 15 chủ trì hội nghị.

Trong năm 2023, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tiếp tục lãnh đạo triển khai tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh; tăng cường phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, có phương án chủ động xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi đơn vị đóng quân. Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện, sâu sắc; nhất là chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức; nhưng với tinh thần vượt khó, triển khai nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo nên Binh đoàn 15 hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2023 như: Tổng sản phẩm cao su quy khô: 54.276 tấn, cà phê quả tươi: 189 tấn, bò thịt: 221 tấn; tổng doanh thu: 2.417 tỷ đồng (đạt 107,94% kế hoạch); lợi nhuận: 145 tỷ đồng (đạt 195,67% kế hoạch); tuyên truyền, vận động 2.468 lao động vào làm công nhân trong đơn vị (trong đó 2.361 người dân tộc thiểu số). Tiếp tục triển khai tốt công tác dân vận, tham gia phát triển kinh tế-xã hội; giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi đơn vị đóng quân. Trong năm 2024, Binh đoàn 15 đã tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh./.

Hà Đức – R’Piên

