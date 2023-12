Binh đoàn 15 tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2023), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 vừa tổ chức Gặp mặt lãnh đạo, chỉ huy và nguyên lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các đồng chí cán bộ cao cấp Binh đoàn đã nghỉ hưu, chuyển công tác đang cư trú trên địa bàn 02 tỉnh Gia Lai, Kon Tum.

Buổi Gặp mặt đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phát huy truyền thống là đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và người lao động Binh đoàn 15 đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, lập được những thành tích to lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, luôn xứng đáng với danh hiệu Đơn vị Anh hùng. Cùng với tập trung củng cố xây dựng lực lượng vững mạnh, Binh đoàn 15 đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh lĩnh vực cao su, cà phê, cùng nhiều ngành nghề khác; như trong năm 2023, tổng giá trị sản xuất của Binh đoàn đạt 2.351 tỷ đồng; doanh thu 2.329 tỷ đồng, bằng 103,16% kế hoạch, tăng 17,1% so với năm 2022; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho gần 14.700 cán bộ, nhân viên và người lao động (trong đó gần 8.300 lao động dân tộc thiểu số) với mức thu nhập bình quân 7,53 triệu đồng/người/tháng. Binh đoàn còn tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và thực hiện tốt công tác dân vận, kết nghĩa; giúp nhân dân ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới tại Gia Lai và nhiều địa phương khác nâng cao chất lượng cuộc sống, qua đó tô thắm phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ./.

Hà Đức – R’Piên

