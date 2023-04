Binh đoàn 15 đột phá thực hiện hiệu quả 5 khâu quản lý

Binh đoàn 15 vừa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Binh đoàn năm 2023.

Trong năm 2022, cơ quan Binh đoàn 15 đã tích cực làm tốt công tác tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh triển khai nhiều giải pháp phù hợp để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhờ đó, năng suất, sản lượng mủ cao su kinh doanh vượt hơn 11% kế hoạch, năng suất mủ quy khô đạt trên 1,8 tấn trên 1 héc ta. Các hoạt động an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn đơn vị đứng chân. Năm 2023, cơ quan Binh đoàn tiếp tục tham mưu hiệu quả cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 điều hành sản xuất kinh doanh bền vững, đột phá thực hiện tốt 5 khâu quản lý: Tài chính, kế hoạch, tiền lương, kĩ thuật và quản lý tiêu thụ sản phẩm. Tăng năng suất lao động, bảo đảm mọi chế độ chính sách, thu nhập cho người lao động; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với tăng cường quản lý, kỷ luật trong toàn đơn vị./.

Thanh Quý – Ngọc Sơn (Binh đoàn 15)

Lượt xem: 1