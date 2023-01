Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long thăm, chúc Tết các đơn vị Bộ đội Biên phòng

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 13/1, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, chúc Tết các đơn vị Bộ đội Biên phòng đóng quân ở 3 huyện biên giới của tỉnh Gia Lai. Cùng đi có: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo TP.Pleiku.

Theo báo cáo của các đơn vị, quán triệt, triển khai ý kiến chỉ đạo của các cấp với tinh thần “Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ”, thời gian qua, các Đồn Bộ đội Biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng nhằm đảm bảo giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó, duy trì nghiêm chế độ trực và bảo đảm quân số theo quy định; tăng cường bám, nắm địa bàn, tình hình nội – ngoại biên; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm thường hoạt động mạnh trong dịp Tết trên tuyến biên giới; đồng thời, quan tâm, chăm lo Tết cho bà con nhân dân vùng biên nhằm củng cố, xây dựng vững chắc thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Qua nghe báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và nhiệm vụ mà các đơn vị bộ đội biên phòng trong thời gian qua đã khắc phục mọi khó khăn, tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Dự báo tình hình năm 2023 và nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường và là lực lượng nơi tuyến đầu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn và chúc cán bộ, chiến sỹ mang quân hàm xanh luôn vững tay súng nơi biên cương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; quản lý chặt chẽ đường biên, cột mốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và giữ vững tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới để Nhân dân được vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm. Qua đây, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ các đồn biên phòng cùng người thân và gia đình.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cũng đã trao tặng nhiều phần quà động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ các đơn vị bộ đội biên phòng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đồng thời, tặng quà cho con nuôi các đồn biên phòng.

Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, 13/1, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy sẽ đi thăm, chúc Tết tại 9 Đồn Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và 1 đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi phản ánh trong bản tin tiếp theo.

Đức Hải, R’Piên, Phi Long

