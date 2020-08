Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên thăm, tặng quà gia đình các đồng chí cán bộ Tiền khởi nghĩa và cán bộ Lão thành cách mạng

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay (20/8) đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình 04 đồng chí cán bộ Tiền khởi nghĩa và cán bộ Lão thành cách mạng hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Pleiku.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến thăm gia đình các đồng chí: Trần Xây, Nguyễn Hoàng, Lê Thị Hiến, Ngô Thành. Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là mốc son chói lọi trong trang sử vẻ vang đấu tranh giành độc lập tự do, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của dân tộc ta. Với lòng yêu nước nồng nàn, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đã có biết bao người con ưu tú của dân tộc, trong đó có những cán bộ Tiền khởi nghĩa, cán bộ Lão thành cách mạng không ngại gian khổ, hy sinh đã cống hiến, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc ta. Tại các nơi đến thăm, ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, đồng chí Hồ Văn Niên trân trọng tri ân những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của cán bộ Tiền khởi nghĩa, cán bộ Lão thành cách mạng và thăm hỏi sức khỏe, đời sống, mong muốn các đồng chí và gia đình tiếp tục là tấm gương trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Các đồng chí cán bộ Tiền khởi nghĩa và cán bộ Lão thành cách mạng bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh và tin tưởng, kỳ vọng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục có những chủ trương, quyết sách đúng đắn để lãnh đạo tỉnh gặt hái những thành tựu to lớn hơn nữa, vững bước đi lên trong công cuộc đổi mới đất nước./.

