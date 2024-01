Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên: “Vững tay súng, bảo vệ biên cương”

Phát biểu trong chuyến đi thăm, tặng quà, chúc Tết các đơn vị BĐBP và các xã biên giới trên địa bàn các huyện: Ia Grai, Đức Cơ và Chư Prông nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trong ngày hôm nay (25/1), đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn vững tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, yên vui và đầm ấm. Cùng đi thăm, chúc Tết có các đồng chí: Thái Thanh Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo TP. Pleiku và 3 huyện biên giới: Ia Grai, Đức Cơ và Chư Prông.

Trong ngày hôm nay (25/1), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên và các đồng chí trong Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ ở 8 Đồn biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động Biên phòng, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đóng quân trên tuyến biên giới của tỉnh tiếp giáp với nước bạn Campuchia; đến thăm, chúc Tết Cụm Cơ động số 3, Trường Trung cấp nghiệp vụ 24 thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đóng quân ở xã Ia Mơr, huyện Chư Prông và trao tặng quà Tết cho cấp ủy, chính quyền 7 xã biên giới của 3 huyện: Ia Grai, Đức Cơ và Chư Prông.

Phát biểu tại các đơn vị đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã biểu dương, đánh giá cao kết quả các đơn vị BĐBP và các xã biên giới đạt được, góp phần quan trọng xây dựng biên giới ổn định, hòa bình và phát triển. Đồng chí Hồ Văn Niên đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sĩ BĐBP cùng gia đình và cấp ủy, chính quyền, bà con nhân dân ở các xã biên giới; đồng thời mong muốn lực lượng BĐBP phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương chăm lo Tết cho bà con nhân dân, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón Tết Cổ truyền của dân tộc đầy đủ, ấm cúng.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới, Tết Cổ truyền của dân tộc, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong đoàn công tác xin chúc sức khỏe các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng năm mới dồi dào sức khỏe. Qua các đồng chí gửi lời hỏi thăm tới gia đình và chúc các đồng chí năm mới sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; hoàn thành, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được cấp trên giao. Cũng gửi lời chúc tới các đồng chí trong hệ thống chính trị và bà con nhân dân trên các xã biên giới sẽ đạt được nhiều kết quả tốt hơn so với năm 2023.”

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã chỉ đạo các đơn vị BĐBP tiếp tục giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời duy trì thực hiện tốt các mô hình dân vận; quán triệt cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, vững tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các đơn vị BĐBP các đơn vị BĐBP cần tiếp tục giữ mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các lực lượng của nước bạn Campuchia và phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương cùng với các lực lượng của ta trên tuyến biên giới bám nắm địa bàn, nắm chắc tình hình nội – ngoại biên, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống trên tuyến biên giới của tỉnh. Trong đó, cần chủ động, linh hoạt, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia, nhất là các loại tội phạm thường hoạt động mạnh trong dịp Tết.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Tôi đề nghị các đồng chí tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị là phải tập trung quản lý tốt biên giới, quản lý an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia phải được quản lý hết sức chặt chẽ; đồng thời, quản lý, theo dõi, nắm chắc, tham mưu, đề xuất kịp thời đối với những biểu hiện mới ảnh hưởng tới tình hình an ninh quốc gia; những tình hình mới trong công tác phòng, chống tội phạm, các loại tội phạm tác động từ bên ngoài vào trong, đặc biệt là tội phạm về ma túy, mua bán người, đánh bạc… Thứ ba là mong các đồng chí tiếp tục tăng cường công tác mối quan hệ, phối kết hợp; tăng cường công tác dân vận và cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng khác trong thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.”

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cũng bày tỏ vui mừng khi thấy bộ mặt, đời sống của bà con nhân dân ở các xã biên giới của tỉnh ngày càng khởi sắc; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hướng ứng các phong trào thi đua phát triển kinh tế – xã hội và đồng hành cùng với lực lượng BĐBP trong giữ vững tình hình an ninh trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia.

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương đã trao tặng những phần quà Tết, gửi gắm tình cảm, niềm tin yêu của hậu phương đối với cán bộ, chiến sĩ BĐBP đang thực hiện nhiệm vụ nơi phên dậu của Tổ quốc và thể hiện sự sẻ chia, chung tay của các cấp, ngành đối với bà con nhân dân ở các xã biên giới của tỉnh trong dịp Tết đến, Xuân về.

Được các đồng chí lãnh đạo các cấp đến thăm, động viên và tặng quà dịp Tết Cổ truyền của dân tộc và tiếp thu, quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên, các đơn vị BĐBP đã cảm ơn sâu sắc và thể hiện quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, vững tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc để Nhân dân được vui Xuân, đón Tết yên vui, đầm ấm.

Trung tá Phạm Văn Thanh – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Púch, huyện Chư Prông thể hiện quyết tâm: “Quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch quyết tâm, vững chắc tay súng, bảo vệ biên giới, địa bàn; góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng để cho Nhân dân được đón Xuân, vui Tết an lành, hạnh phúc.”

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng – Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Nan, huyện Đức Cơ cho biết: “Quán triệt các nội dung của cấp trên, đơn vị đã cụ thể hóa thành nghị quyết, kế hoạch và quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nắm vững tình hình, nhiệm vụ; trên cơ sở đó, xác định trách nhiệm của người cán bộ, chiến sĩ biên phòng yên tâm bám trụ biên giới để đảm bảo giữ vững chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia để bà con nhân dân có được Tết yên vui.”

Chiến sĩ Rơ Lan Thin – Đồn Biên phòng Ia Nan, huyện Đức Cơ bày tỏ: “Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ là thiêng liêng, cao cả nên tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để bảo vệ bình yên biên giới và để cho Nhân dân có được Tết ấm no, hạnh phúc.”

Thực hiện kế hoạch của các cấp, những ngày này, các đơn vị BĐBP tỉnh Gia Lai đang phối hợp triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng nhằm đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn được phân công phụ trách dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để Nhân dân vui Xuân, đón Tết Cổ truyền của dân tộc an toàn, vui tươi, đầm ấm./.

