Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên: Đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết

Đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết là ý kiến chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị Giao ban trực tuyến các cơ quan khối Đảng tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Đảng ủy các xã, phường, thị trấn để nghe báo cáo tình hình quán triệt, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động trước, trong, sau Tết và nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2024 diễn ra vào sáng nay (2/2) do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức. Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Theo báo cáo, thời gian qua, các tổ chức cơ sở đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết Giáp Thìn 2024 theo đúng tinh thần Chỉ thị 26 ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư và Công văn số 1268 ngày 21/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai với chủ trương: “Mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết”, bảo đảm an sinh xã hội cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… Trong đó, ngoài kinh phí của địa phương đã kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo Tết cho người dân và được trao, cấp phát đến các đối tượng thụ hưởng. Cùng với đó, các ngành, địa phương đã xây dựng phương án chuẩn bị nguồn cung hàng hóa, dịch vụ, nhất là các mặt hàng thiết yếu và có nhu cầu tiêu dùng tăng cao, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người dân; quản lý chặt hoạt động vận tải phục vụ lưu thông hàng hóa và nhu cầu đi lại của người dân; đảm bảo hoạt động sản xuất, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác đảm bảo giữ vững quốc phòng – an ninh, an ninh biên giới và công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tổng kinh phí dự kiến chi cho các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của tỉnh Gia Lai là gần 46 tỷ đồng. Qua báo cáo của các địa phương, với sự quan tâm của các cấp và nhờ năng suất, giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực tăng nên tâm trạng của bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh vui mừng, phấn khởi đón Tết.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đánh giá: Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động trước, trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đây, đồng chí Hồ Văn Niên đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục bám sát kế hoạch đảm bảo cho Tết Giáp Thìn 2024 diễn ra trong không khí an toàn, vui tươi, đầm ấm và tiết kiệm với phương châm: “Mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết”.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nêu: “Về nhiệm vụ trước, trong và sau Tết, tôi đề nghị các cấp ủy, đơn vị, địa phương lưu ý một số vấn đề sau: Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định, bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết, không để hộ dân nào thiếu đói trong dịp Tết. Tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác trực, khám, chữa bệnh, đảm bảo công tác trực chuyên môn, cấp cứu trong dịp Tết. Bảo đảm các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt hàng, nâng giá tùy tiện. Xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa. Chủ động có kế hoạch đảm bảo đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn.”

Cùng với đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo giữ vững quốc phòng – an ninh; kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn với các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ; đặc biệt lưu ý công tác phòng, chống cháy nổ, quản lý chặt việc sử dụng pháo nổ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương ngay sau Tết phải tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ của năm 2024 từ những ngày đầu, tháng đầu.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Ngay sau Tết, các cấp ủy, đơn vị, địa phương phải chỉ đạo tập trung thực hiện nhiệm vụ từ ngày đầu của năm mới. Tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra ngay từ những tháng đầu năm. Rà soát và quyết liệt, hiệu quả hơn trong việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chương trình trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành bằng các giải pháp căn cơ, đột phá và tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, cách làm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, tập trung triển khai công tác quy hoạch theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với đây với Ban Thường vụ Tỉnh ủy mà các đồng chí đã được nghe thông tin qua Đài PT-TH Gia Lai đã đưa.”

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cũng yêu cầu các ngành, địa phương tập trung chăm sóc các loại cây trồng Đông Xuân; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và trồng rừng năm 2024; rà soát phân bổ vốn đầu tư công; tăng cường công tác quản lý, thu ngân sách Nhà nước; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; quản lý tốt các hoạt động lễ hội gắn với phát huy giá trị văn hóa của địa phương; chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác giao quân năm 2024; tăng cường công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nắm bắt tình hình dư luận xã hội; triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024) và chuẩn bị đón Xuân mới Giáp Thìn 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc toàn Đảng bộ tỉnh Gia Lai luôn đoàn kết, phát huy lợi thế, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đổi mới, vững bước đi lên; chúc toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng./.

Đức Hải – R’Piên

Lượt xem: 2