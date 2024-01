Sáng nay (17/1), BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác BHXH, BHYT năm 2024. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Đào Hồng Lan – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Thế Mạnh – Bí thư Ban cán sự Đảng – Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Kết thúc năm 2023, toàn ngành BHXH Việt Nam đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển người dân tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT. Trong đó, tỷ lệ tham gia BHXH đạt khoảng 39,25% so với lực lượng lao động (LLLĐ) trong độ tuổi; tham gia bảo hiểm thất nghiệp gần 32% LLLĐ trong độ tuổi. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên 93 triệu người, tăng 2,45% so với năm 2022, chiếm khoảng 93,35% dân số, vượt 0,15% so với Nghị quyết 01 của Chính phủ giao. Tổng số tiền thu đạt trên 472 ngàn tỷ đồng, tăng 8,55% so với năm 2022. Riêng số tiền chậm đóng chiếm 2,69% số phải thu. Đây là tỷ lệ số tiền chậm đóng/số phải thu thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây. Đặc biệt, đến nay 12.851 cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên toàn quốc triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp, với hơn 55 triệu lượt người sử dụng CCCD thay thẻ BHYT để làm thủ tục KCB BHYT, góp phần rút ngắn thời gian, thủ tục KCB, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT.

Mục tiêu năm 2024, toàn ngành BHXH Việt Nam phấn đấu tỷ lệ LLLĐ trong độ tuổi tham gia BHXH khoảng 42,7%; tỷ lệ LLLĐ trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp khoảng 34,18% và dân số tham gia BHYT khoảng 94,11%. Để đạt được các chỉ tiêu trên, toàn ngành đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm cơ bản với phương châm: “Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới, phát triển, lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam”./.

