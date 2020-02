Bệnh viện Quân y 15 tổ chức tập huấn về phòng, chống virút Corona

Bệnh viện Quân y 15 thuộc Binh đoàn 15 tổ chức tập huấn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra cho 130 y-bác sĩ, nhân viên y tế của 11 bệnh xá tuyến cơ sở và các nhân viên y tế các cơ quan, đơn vị trực thuộc Binh đoàn.

Tại lớp tập huấn, Thiếu tá Phạm Xuân An – Giám đốc Bệnh viện Quân y 15 và một số bác sỹ chuyên khoa cấp I đang công tác tại Binh đoàn 15 đã thông báo một số thông tin về những diễn biến mới, phức tạp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; hướng dẫn công tác giám sát và các biện pháp phòng, chống; cách chẩn đoán và điều trị bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona; phòng chống lây nhiễm chéo đối với bệnh nhân và cán bộ nhân viên y tế tại cơ sở điều trị…

Qua nội dung tập huấn đã nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên quân y cách phòng chống, giám sát, không để vi rút Corona lây lan, phát tán trong cộng đồng. Sau tập huấn, các cán bộ, y bác sỹ sẽ tham mưu cho chỉ huy, lãnh đạo đơn vị tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động và đồng bào các dân tộc trên địa bàn nhằm góp phần triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra./.

