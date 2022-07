Bệnh viện Nhi Gia Lai nuôi dưỡng thành công bé gái sinh non 580g

Việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ sinh non, nhẹ cân luôn là thách thức đối với các y bác sĩ vì trẻ sinh non phải đối diện với rất nhiều biến chứng và đòi hỏi phải có sự chăm sóc đặc biệt. Tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Gia Lai đã ứng dụng và triển khai nhiều kỹ thuật mới trong điều trị và chăm sóc trẻ sơ sinh, qua đó đã nuôi dưỡng thành công nhiều trẻ sinh non, nhẹ cân, đặc biệt có trẻ sinh non chỉ với cân nặng 580g.

Đây là ca sinh non, nhẹ cân nhất từ trước đến nay tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Gia Lai. Bé gái chào đời khi ở tuần thai 25 với cân nặng 580g. Bé chào đời trong tình trạng thở thoi thóp, nhịp tim rời rạc và phản xạ yếu ớt, các bác sỹ phải đặt ống trợ thở và thực hiện thủ thuật đặt đường truyền trung tâm đi từ tĩnh mạch ngoại biên – đây là kỹ thuật mới được áp dụng tại khoa giúp nuôi dưỡng và dùng thuốc dài ngày cho bệnh nhi. Sau 40 ngày được các y bác sỹ chăm sóc, điều trị tích cực, bé đã tăng lên 910g, tuy vẫn còn thở máy nhưng tình trạng có tiến triển tốt, 3 tuần trở lại đây đã uống được sữa mẹ.

Chị Kpuih Vel – xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê chia sẻ: “Nhờ bác sỹ chăm sóc, con mình sống, mình mừng lắm. Lúc đầu cháu chỉ 5 lạng, bác sỹ nuôi được gần 1 kg rồi, mình rất xúc động, mừng lắm”.

Bác sỹ Nguyễn Thụy Điển – Phụ trách Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Gia Lai nói: “Em bé này chỉ có vấn đề đang hỗ trợ máy thở, chưa tự thở được. Tất cả những xét nghiệm về sinh hóa, máu, đường tiêu hóa, hô hấp đều không có vấn đề, bé đã được ăn sữa mẹ 3 tuần nay. Đó cũng là cơ hội cho em bé. Kế hoạch tiếp theo trong thời gian tới chúng tôi sẽ cai máy thở cho bé, chuyển bé ấp Kangaroo da kề da với mẹ. Sau khi ổn định sẽ chuyển vào TP. HCM để bé được khám chuyên khoa sâu”.

Tại Khoa Sơ sinh hiện có 45 bệnh nhi đang điều trị với hơn 70% là sinh non, nhẹ cân, trong đó có 10 bé sinh non nặng dưới 1,5 kg. Theo các bác sỹ, tỷ lệ trẻ sinh non ngày càng có chiều hướng gia tăng. Điều trị dự phòng sinh non bằng các phương pháp y học hiện đại, kiểm soát tốt thai kỳ, lưu tâm đến những yếu tố gây nguy cơ sinh non luôn cần thiết để hạn chế nguy cơ.

Bác sỹ Nguyễn Thụy Điển – Phụ trách Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết: “Thai phụ quá trẻ tuổi hay quá lớn tuổi cũng có thể sinh non hay những bệnh lý sản phụ gặp phải trong quá trình mang thai như đái tháo đường, tiền sản giật, cao huyết áp, nhiễm trùng ối, đa ối hoặc nhiễm độc thai kỳ có thể gây ra tình trạng sinh non. Để giảm tình trạng sinh non các bà mẹ cần chăm sóc thai kỳ tốt, khám thai định kỳ. Khi có dấu hiệu thai kỳ có vấn đề phải được bác sĩ can thiệp sớm, có những trường hợp sinh non trong sản khoa có thể hỗ trợ thuốc trưởng thành phổi cho trẻ ngay từ trong bụng mẹ giảm tình trạng suy hô hấp và cơ hội sống của bé sẽ cao hơn”.

Trước đó, năm 2020 Khoa Sơ sinh đã nuôi dưỡng thành công bé sinh non nặng 700g, nay bé đã được 3 tuổi và phát triển bình thường. Những ngày đầu đời của trẻ sinh non luôn trong sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của các y bác sỹ để giúp các bé sớm hồi phục, trở về trong vòng tay yêu thương của bố mẹ./.

Kim Châu, Ksor Tuối

