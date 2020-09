Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid – 19 chiếm tỷ lệ 18,18%

Theo Quyết định 3099 ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế các tiêu chí “Bệnh viện an toàn, phòng chống dịch Covid – 19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp” tỉnh Gia Lai mới chỉ có 18,18% Bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

Trên cơ sở các tiêu chí chung của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid – 19 như việc: Thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch phòng chống dịch; đào tạo và tập huấn; các biện pháp phòng ngừa chung; sàng lọc và phân luồng; Phòng ngừa lây nhiễm tại một số khu vực tập trung đông người; Quản lý an toàn người bệnh và người nhà người bệnh; Quản lý an toàn nhân viên y tế và vệ sinh bệnh viện, theo kết qủa khảo sát mới đây của ngành y tế, hiện Gia Lai mới chỉ có 2 Bệnh viện là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai; Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai là đạt mức bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch Covid – 19; còn các bệnh viện và Trung tâm Y tế còn lại đều đạt ở mức thấp, chiếm tỷ lệ 81,82%.

