Bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona có thể được điều trị khỏi

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đang diễn biến hết sức phức tạp và theo Bộ Y tế, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu với virus Corona chủng mới nCoV, mà chủ yếu chỉ điều trị triệu chứng, phát hiện và xử trí kịp thời tình trạng suy hô hấp, suy thận và các tạng khác nếu có. Chính vì vậy, phòng lây nhiễm tại cộng đồng bằng bằng cách đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che mũi, miệng khi hắt hơi và ho, đảm bảo chế độ ăn đầy đủ, tự cách ly và đi khám khi có biểu hiện hô hấp… Tuy nhiên, tín hiệu rất đáng hy vọng với các trường hợp nghi nhiễm nCoV, nhất là những ca dương tính nCoV, đó là bệnh nhân có thể được điều trị khỏi bệnh. Tại Trung Quốc, tính đến cuối ngày 02/02 đã có 475 người được chữa khỏi. Còn tại Việt Nam tính đến ngày 03/02, có 8 ca dương tính nCoV; trong đó 2 trường hợp khỏi bệnh, một người xuất viện.

Trường hợp bệnh nhân dương tính nCoV đã khỏi bệnh và xuất viện đó là bệnh nhân Nguyễn Thu Trang (25 tuổi) ở Thanh Hóa, được Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa chữa trị bằng chiến lược “điều trị theo triệu chứng” – tức có triệu chứng gì đặc biệt sẽ điều trị triệu chứng đó. Theo các bác sĩ, việc phát hiện sớm, cách ly sớm và điều trị tích cực là điều cực kỳ quan trọng.

Trước đó, bệnh nhân Nguyễn Thu Trang được bệnh viện tiếp nhận ngày 23/01/2020. Các bác sĩ trực nhanh chóng khai thác yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh do virus Corona, biết cô gái vừa từ Vũ Hán, Trung Quốc về Việt Nam một tuần. Lập tức, các bác sĩ đưa bệnh nhân vào khu điều trị cách ly theo đúng quy định và thực hiện các biện pháp phòng hộ cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân Trang nhanh chóng được lấy và gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Trong thời gian này, nhân viên y tế theo dõi chặt chẽ diễn biến, biến chứng (nếu có) xảy ra. Mọi vấn đề về ăn uống, sinh hoạt của bệnh nhân hoàn toàn do nhân viên y tế đảm nhận, đảm bảo sự cách ly an toàn tuyệt đối. Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, gồm cách ly, sử dụng thuốc, kháng sinh, hỗ trợ hô hấp, dinh dưỡng, nâng đỡ tổng trạng. Ngày 30/01, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với nCoV. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định, bệnh nhân vẫn được cách ly và điều trị tích cực theo phác đồ của Bộ Y tế; cùng với đó, mẫu bệnh phẩm được gửi đi xét nghiệm lần 2 và trong thời gian này, bệnh viện chú trọng chăm lo tinh thần cho người bệnh, để người bệnh thoải mái nhất. Đến ngày hôm qua (03/02), sau 10 ngày điều trị cách ly tại bệnh viện, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV và được xuất viện ngay trong buổi sáng hôm qua./.

BT Mỹ Tiến

Lượt xem: