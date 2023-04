BCH Đảng bộ huyện Ia Grai tặng giấy khen cho 8 chi bộ, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai vừa tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả công tác quí I, đề ra nhiệm vụ công tác quí II năm 2023.

Trong quí I, huyện Ia Grai có tổng giá trị sản xuất 2.476 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu ngân sách 38,6 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Các chương trình mục tiêu quốc gia: Phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có chuyển biến tích cực; an ninh chính trị được giữ vững ổn định. Trong quí I, toàn huyện kết nạp 34 đảng viên mới, đạt 22,6% Nghị quyết; trao huy hiệu Đảng cho 22 đảng viên từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng; thi hành kỷ luật 6 đảng viên vi phạm.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện đã trao giấy khen cho 8 chi bộ, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và trao giấy khen cho 22 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục./.

CTV Phương Lộc (Huyện Ia Grai)

