Bắt 7 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng

Ngày 20/4/2023, Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ thêm 2 đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng với tổng số tiền ước tính khoảng 10 tỷ đồng. Liên quan vụ việc trên, trước đó, đơn vị đã điều tra, bắt giữ 5 đối tượng trú tại huyện Chư Pưh để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet.

Ngày 6/4/2023, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) và Công an huyện Chư Pưh tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà ở của đối tượng Nguyễn Thanh Bình (SN 1980, trú thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh) và Trương Viết Việt (SN 1990, trú thôn Phú An, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) phát hiện các tài liệu, tang vật liên quan hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Đồng thời, lực lượng Công an truy tìm, vận động các đối tượng đầu thú đã lấy tài khoản từ đối tượng Bình và Việt để cá độ bóng đá; thu giữ 6 điện thoại di động và 1 máy tính xách tay, cùng các tang vật, tài liệu liên quan.

Trung tá Nguyễn Ngọc Trung – Phó Đội trưởng Đội chuyên đề nghiệp vụ cơ bản, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Đặc điểm của cá độ bóng đá qua mạng là kín, ít người biết. Thậm chí người thân, bạn bè của đối tượng cũng không biết là đối tượng có hành vi cá độ. Sau khi phát hiện có một số đối tượng truy cập vào các trang web cá độ bóng đá thì Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy cập, xác định các trang web, các tài khoản cá độ bóng đá, đánh giá vai trò, tính chất, mức độ của từng đối tượng để phân hóa và đề xuất xử lý.”

Ngày 11/4/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bị can 5 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đầu tháng 2/2023, đối tượng Nguyễn Thanh Bình liên hệ với một đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch để lấy tài khoản cá độ bóng đá trên mạng cung cấp cho các con bạc khác để thu lợi từ cá độ bóng đá.

Đối tượng Nguyễn Thanh Bình khai nhận: “Tôi về quê thì một người ở quê nói: có theo không, theo thì có tiền, mỗi tuần kiếm 1-2 triệu mà xài. Tôi nghĩ làm nhỏ thế này thì Công an không bắt đâu, không biết là sai trái mức độ như vậy.”

Đối tượng Trương Viết Việt khai nhận: “Em quen anh Bình là do ở gần làng xóm, có hay đi chơi, đi uống cà phê, biết anh Bình làm, tôi mới lấy tài khoản cá độ rồi chiết ra, hình thức ăn thua giao dịch, thứ 2 tính tiền. Chia ra cho 4 con bạc, mỗi tuần được 2-3 triệu.“

Sau khi có được tài khoản cá độ bóng đá, các đối tượng trên đã sử dụng máy tính xách tay, điện thoại di động thông minh truy cập và các trang web như bong88.com, vivu88.com… để thực hiện hành vi cá độ bóng đá trên mạng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng tham gia cá độ bóng đá hàng trăm trận với số tiền từ 5 đến 50 triệu đồng/trận, tổng số tiền các đối tượng cá độ bóng đá qua mạng tới thời điểm bị bắt giữ lên tới 10 tỷ đồng.

